【專家之眼】科學園區不該成為選舉的威而鋼

即將邁入選舉年，又逢蘇貞昌閣揆保衛戰，選舉支票開不完，拿1千換5千的五倍券大轉彎，無須支付1千即可領券；原先不調整的公務員薪資與基本工資，都成為優先政策。

近期連新設科學園區也成為其討好選民的工具，敲定嘉義與屏東科學園區推動計畫。在台積電南科廠創造大量就業機會，並帶動台南房市的經驗下，科學園區彷彿成為經濟威而鋼(Viagra)。嘉義與屏東都成立園區後，西部僅剩雙北與基隆沒有科學園區。然而，未經縝密規劃，為開發而開發的園區，對台灣經濟發展裨益有限。

政府欲建構一個科學園區，需要耗費大量的資源，除了園區的土地徵收與興建外，還需規畫周邊的道路、捷運或台鐵站、實驗中小學、住宅區、休閒園區及醫療設施等，起碼都是數百億元的大投資，應謹慎為之。盲目開發新的園區，還可能成為災難:

第一，破壞生態及影響糧食供給:園區開發需要大片的土地，即須徵收台糖與農民等土地，不是生態區土地，就是農業用地，例如:為了開發高雄的橋頭科學園區，徵收近244公頃的台糖優質農地被徵收，其中包含31公頃的中崎有機專區，將好不容易經十多年打造的有機農業毀於一旦。大量侵奪農業與天然資源，生態環境難以回復，並影響我國嚴峻的糧食自給率。

第二、惡化水電供給:園區多屬科技硬體製造產業，如晶圓廠及面板廠需耗費大量的水、電資源。不幸的是，年初西部地區的大規模乾旱事件，在氣候變遷劇烈的今日絕不會是個案；今年五月兩次全台大停電事件，凸顯電力供應的脆弱性，加上2025非核家園即將屆至，核能退場但替代能源發展遠不如預期。若持續新增園區，將使能源供給雪上加霜。

第三，不符合產業需求:各科學園區發展程度差異極大，新竹、台中與南部科學園區三大學區成效極佳，廠商爭相進駐，然而卻有部分園區閒置率偏高，監察院就認為，科技部未確實評估與妥善規劃科學工業園區之設置，造成園區間產業排擠、土地閒置等問題，2017年時尚待出租土地逾2成以上園區，有銅鑼、宜蘭、新竹生物醫學、二林、中興新村高等研究及高雄園區等，進而對科技部提出糾正。目前因貿易戰台商大舉回流而有改善，但新竹生物醫學與中興新村高等研究仍有改善空間。

由政府釋出的訊息觀之，嘉義科學園區主打精準醫療、精準健康產業、農業生醫與人工智慧等產業；屏東科學園區則是衛星製造、火箭發射等相關太空產業發展的基礎廠區，不過二地均缺乏相關人才、產業基礎落與產業鏈配合，未來效益備受質疑，極有可能淪為「蚊子園區」。

以先進醫療產業為例，就連資源豐富的新竹，在政府全力推動建置新竹生醫園區下，都還進展緩慢。如原定去年就要興建的台大新竹生醫園區分院第二期工程已2度流標；科技部竹科管理局規劃於新竹生醫園區設置5至8家特色醫療機構進駐，也僅茂盛醫院一家參與。實難以想像，幾無醫學研究基礎又無醫學中心的嘉義縣，如何推動先進醫療與生醫產業?

下藥需視患者的體況，並非所有人都能服用強效藥，否則非但不能達到效果，還會傷身。錯誤的產業政策亦是如此，選舉年前，未經詳細的評估與規劃，僅經幾場會議就匆忙推出新園區，背後的政治介入鑿鑿可據。此舉經濟恐沒提升，還拖垮財政，並葬送原來的農業與生態環境。