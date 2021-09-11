【專家之眼】中美高層通話過招 過程才是玄機

美國拜登總統就職以來，華盛頓與北京關係並無改善跡象，雙方政務首長數度對話，言語交鋒不歡而散。但畢竟雙方領導人還是非常冷靜，最後還是主角最後出招，透過電話親自通聯，向國際社會展現出雙方仍以理性處理矛盾對立。但高層通話過招，過程才是玄機，在此提出解析說明：

首先要注意是北京態度極度強硬，不但是提出「兩份清單」，分別要求美方糾正其錯誤對華政策和言行，同時亦表達北京所關切重點個案。更是畫下「三個底線」，分別針對美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。再加上美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整；表達北京對於如何有效管控分歧，防止雙方關係失控基本立場。

尤有甚者是在早於本次雙方高層電話通聯數日之前，中國大陸國務委員兼外長王毅與在天津進行中美氣候變化磋商之氣候問題特使凱瑞，透過視訊對話時，毫不客氣地對雙方關係提出「三項要求」，其中包括一、「解鈴還需繫鈴人」，現在球在美方一邊，美方應停止將中國視為威脅和對手，停止滿世界圍堵打壓中國；二、應重視並積極回應中方提出的「兩份清單」和「三條底線」，採取實際行動改善中美關係，不能舊賬未了又添新帳；三、應本著相互尊重、平等互利的原則開展雙邊、地區和全球層面的協調合作，不能只搞單行道。

誠然華盛頓面對北京絕非毫無招架之力，亦曾針鋒相對地提出本身立場，但若回顧美國外交史來說，特別是在第二次大戰後確立其全球強權地位後，從未遭受過談判對手國發表過如此強勢外交聲明，因此所有外交觀察家與政治評論者都認為雙方正在步步走向衝突。同樣在臺北政治高層亦顯然是有些誤判情勢，見獵心喜順勢提出必然挑起社會內部衝突與矛盾政治議題，甚至還傳出派員赴美秘密談判，預備利用駐美機構改名再度撥弄北京情緒之訊息。

但情勢很快峰迴路轉，華盛頓與北京領導人很快就進行電話通聯，吾人必須首先思考，此等高層對話通聯，事前都須再三協調，本諸「成交才能成局，成局才能成行」原則進行。當王毅提出「三項要求」時，此事恐怕已是箭在弦上，對應其發言強硬程度，領導通話仍然順利上馬，難道看不出此項通聯對誰比較重要？

其次更能解析出雙方過招態勢是誰占上風，就必須思考通話時間點；北京方面在發表新聞時，依舊循例是強調「應約」通話，但通話時間挑在華盛頓晚間下班後，而北京卻是早上正常辦公時間。對照通話後發布新聞時間點，如何搭配平面媒體爭取版面，或是電子媒體黃金時段，然後再找到政治評論者配合發言解析通話內容，時間點絕對是個敏感觀察點。

從通話時間安排時間點，其實就已經更讓國際社會理解到雙方情勢變化，並且為何要讓華盛頓主動邀約北京通話，但卻讓本身處在相對不利政治操作時間點。誠然在資訊社會中，透過網路發布新聞資訊，早就讓平面紙本媒體與電視報導無法與之匹敵，但考量通話後媒體效應與公眾反應，時間點選擇仍然是重要參考座標。

再從新聞發布詳細程度來說，更可看出玄機所在；白宮新聞發布率先登場，但是內容相當精簡，同時僅表述本身立場。可是新華社從北京發稿報導，內容就相對詳細。儘管新聞發布都是各取所需，同時事後更有媒體獲得美方內部人士對外放話，掌握到雙方對話歷程長達90分鐘，就算扣除傳譯作業所耗用時間，實質內容應當相當可觀，對此吾人更要嚴肅思考通話時間所顯示訊息。

最後對比白宮新聞稿與新華社報導內容，北京顯然是希望改善雙方關係，否則不會主動表達對颶風災害慰問善意，但白宮新聞稿對此絕口不提，充分證明拜登團隊幕僚胸襟氣度與視野高度相當有限。

至於在新華社報導中所引述拜登發言，美方並未否認，其中「美方從無意改變一個中國政策」必然會是臺北政壇關注焦點，拜登是否真是斬釘截鐵說出此話，只要想想誰講「一中原則」誰用「一中政策」，從政治論述用辭差異性，就可以看出其中是真是假。

台北學界細讀華盛頓發言者多如過江之鯽，但能夠說出近日「兩份清單」、「三條底線」與「三項要求」內容者恐怕不多；假若判讀影響未來影響台灣最重要之兩強過招，只看華盛頓臉色卻不觀察北京表情，豈能掌握整體圖像與完整樣態？