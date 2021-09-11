美將同意我代表處更名？ 外交部：沒有評論

中廣董事長趙少康號召成立「戰鬥藍」，9日成軍，卻被質疑是復刻「新國民黨連線」、黨內有黨、搞次團、搞鬥爭，他接受本報訪問時反問，「我鬥了誰？我幹嘛搞這事？說我影響國民黨團結，但國民黨團結了嗎？我還可能促成國民黨團結！」呼籲黨內不要拿30年前的事情來講，國民黨現在沒有分裂本錢。

2021-09-11 07:58