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美將同意我代表處更名？ 外交部：沒有評論
英國金融時報報導，美國政府正考慮同意我國駐美代表處更名。外交部今天表示，對於報導內容沒有評論。
英國金融時報10日獨家報導，美國政府正考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）相關事宜，國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮在距華府約50哩的馬里蘭州（Maryland）首府安納波利斯（Annapolis），和美國資深官員舉行特殊管道對話。
外交部表示，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府長期努力的目標，近年來台美關係增長有目共睹。我國政府將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，一步一腳印，穩健深化台美雙方在各項領域的合作夥伴關係。
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