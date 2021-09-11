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國民黨團搶攻立院8委員會召委 民眾黨團動向再成關鍵

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院下周五開議，8常設委員會召委預計23日改選，國民黨團總召費鴻泰表示，會尋求其他在野黨團支持。 圖／聯合報系資料照片
立法院下周五開議，8常設委員會召委預計23日改選，國民黨團總召費鴻泰表示，會尋求其他在野黨團支持。 圖／聯合報系資料照片

立法院下周五開議，8常設委員會召委預計23日改選，目前評估教育、交通、經濟與衛環4委員會，民眾黨團動向仍舉足輕重。國民黨團總召費鴻泰表示，會尋求其他在野黨團支持，但能否合作尊重對方意願。

費鴻泰表示，距離召委選舉還有一段時間，目前國民黨團出任召委意見調查表剛發出，先看整體登記狀況，再做後續考慮，目前還沒有細想與其他黨團合作問題，也會做最壞就抽籤決勝負的打算。

國民黨團書記長陳玉珍表示，民進黨執政表現差，在野黨應該要統一戰線才能制衡，有信心召委選舉能重新爭取到與民眾黨團合作機會。

立法院8常設委員會各設有2席召委，由所屬委員會委員互選產生，輪流主持議事。以國民黨團立委分布來看，內政、司法、國防與財政4委員會篤定有1席召委；經濟、教育、交通與衛環4委員會，若獲民眾黨團支持，也可各獲1席召委。

若民眾黨團此次召委選舉不支持國民黨團，若能投廢票或自己，國民黨團在經濟、教育、交通與衛環4委員會，也能各拿下1席召委。但若民眾黨團延續上會期支持民進黨團，國民黨團要爭取此4委員會召委，就須仰賴抽籤拚手氣。

去年立院第二會期召委選舉，國民黨團在民眾黨團支持下，在攸關杯葛美國萊豬進口的衛環與經濟兩委員會，由立委蔣萬安楊瓊瓔各搶下一席召委，之後蔣還以抽籤方式取得新會期衛福部預算案主審排案權，打下擋萊豬政策攻防灘頭堡。

今年第一會期，民眾黨團因民進黨團協助協調委員會，召委選舉改支持民進黨團，最後國民黨團除以實力拿下內政、司法、國防與財政4委員會召委，經濟、教育與衛環3委員會召委則靠手氣加持抽中，交通委員會則因立委人數不足敗北。

國民黨 民眾黨 費鴻泰 萊豬 陳玉珍 蔣萬安 楊瓊瓔

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