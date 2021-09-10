民進黨史專書問世 游錫堃哽咽曝組黨血淚

民進黨第一部黨史專書「衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實」本月問世，以當時「1986黨外選舉後援會」召集人游錫堃的視角，述說組黨血淚過程。游錫堃今於新書發表記者會中透露，組黨前一天特別安排太太及兒子到台北市省議員會館住，一人抱著一個孩子睡覺，就是希望至少在被抓前還能見家人最後一面。說到辛酸處時，游錫堃更一度哽咽，展現鐵漢柔情的一面。

圓神出版社本月推出「衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實」，由卓越新聞獎、吳舜文新聞獎得主王曉玟執筆撰寫，今舉辦新書發表暨記者會，圓神出版社發行人簡志忠、立法院長游錫堃、台灣智庫創辦人林佳龍、立法委員賴品妤、民進黨中央黨部秘書長林錫耀、政大台史所教授薛化元等人皆到場致詞祝賀。

游錫堃致詞時表示，他因有感於蔣渭水、省議員郭雨新、前輩林義雄等投入民主的精神，在成為省議員後就有著強烈使命感，認為絕對不能辜負鄉親的栽培，「如果有機會可以組黨，一定要組黨」，而這本書也揭露1986年組黨的危險過程，連妻子都不知道這場行動。

游錫堃表示，當年兩蔣政權對付組黨人士的力道，比起過去日本統治台灣及現在的中共在香港迫害民主人士都更加殘酷，刑期也高出許多，希望如今享有民主自由果實的台灣人能明白，手裡握有的自由，是從如此多前人的不自由爭取而來，也希冀曾一同為台灣自由民主之路努力的人，莫忘初衷。

林錫耀則表示，有人說民進黨變了，但以他一路走來的經驗，民進黨變得更成熟、穩健，「清廉執政愛鄉土」則一直都沒變，民進黨會堅持初衷，即便不一定永遠執政，但一定堅持守護台灣民主與主權。