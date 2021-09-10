王浩宇宣布選高雄議員 戲稱找韓國瑜當廣告主角

桃園市前議員王浩宇確定要轉戰高雄參選三民區市議員，準備參加民進黨黨內初選，今天下午公布首支競選廣告，他以遭罷免的前市長韓國瑜當主軸。王浩宇說，「特別邀請韓國瑜前市長跟馬英九前總統推薦」，希望大家看到後多分享出去。高市黨部主委趙天麟說，「人人有機會、個個沒把握」，這就是民進黨初選制度美好之處，敬請經歷民主的洗禮，歡迎每一位人才在高雄築夢踏實。

民進黨籍桃園市前議員王浩宇今年1月遭選民逃票罷免下台，近月來放話要南下高雄挑戰時代力量市議員林于凱，準備參與高雄市三民區市議員黨內初選。王浩宇今日下午先在臉書預告要拚三民區，即將推出首支競選廣告。

廣告出爐，王浩宇以前市長韓國瑜過去在競選活動中批評他的畫面當主軸，韓國瑜說，桃園有個議員，天天在桃園炮打高雄，颱風天警報發生，開始下大雨就開始罵高雄，最後對王嗆聲說，「放馬過來、您北等你」。王在影片末端回應說「我不是來了嗎？」