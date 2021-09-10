聽新聞
test
0:00 / 0:00
王浩宇宣布選高雄議員 戲稱找韓國瑜當廣告主角
桃園市前議員王浩宇確定要轉戰高雄參選三民區市議員，準備參加民進黨黨內初選，今天下午公布首支競選廣告，他以遭罷免的前市長韓國瑜當主軸。王浩宇說，「特別邀請韓國瑜前市長跟馬英九前總統推薦」，希望大家看到後多分享出去。高市黨部主委趙天麟說，「人人有機會、個個沒把握」，這就是民進黨初選制度美好之處，敬請經歷民主的洗禮，歡迎每一位人才在高雄築夢踏實。
民進黨籍桃園市前議員王浩宇今年1月遭選民逃票罷免下台，近月來放話要南下高雄挑戰時代力量市議員林于凱，準備參與高雄市三民區市議員黨內初選。王浩宇今日下午先在臉書預告要拚三民區，即將推出首支競選廣告。
廣告出爐，王浩宇以前市長韓國瑜過去在競選活動中批評他的畫面當主軸，韓國瑜說，桃園有個議員，天天在桃園炮打高雄，颱風天警報發生，開始下大雨就開始罵高雄，最後對王嗆聲說，「放馬過來、您北等你」。王在影片末端回應說「我不是來了嗎？」
競選廣告一出，因為恰巧今天發布颱風警報，網友回應說「不虧是韓導，超前部署」，也有人稱讚說，「超棒，剛好跟高雄有連結」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言