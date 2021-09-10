【重磅快評】請公務員好好上這堂「300元法治課」

被政府開單罰，多數人自認倒楣繳錢了事，少數人雖申訴也多半無果。前特偵組發言人、高檢署主任檢察官陳宏達為了一張未走行人穿越道的300元罰單，不惜寫萬言書與警方對簿公堂一年終獲「全勝」，不僅為廣大被罰人民一吐怨氣，背後凸顯的公務員老大心態，更值得一書。

陳宏達去年走斑馬線邊緣穿越馬路，遭違規左轉小客車撞擊倒地，未料被撞的他竟然收到一張未走行人穿越道的300元罰單。經陳宏達鍥而不捨申訴，甚至不惜與警對簿公堂，終獲法院判決勝訴並撤銷罰單。

如果故事到此也就罷了，離譜的是，敗訴的台北市警局大安分局遲未給付裁判費300元，差點被陳宏達聲請強制執行，險成為近30年來第一個被強制執行的政府機關。大安分局得知後緊急與陳聯繫，陳請對方把這筆錢捐給警察同仁，才讓此事有了個較圓滿的結果。

陳宏達為自己權益奮戰一案，重點當然不在於區區300元的罰款或裁判費，而是透過此案，也一舉揭開當前交通裁罰案、甚或其他行政裁罰案中政府老大心態，以及公務員輕率辦事態度。

確實，依交通法規，行人應該走在斑馬線上，警方嚴格執法何錯之有？但法規文字終究是死硬的，那能含括人事萬端。例如行人走穿越道「邊緣」，很可能是行人過多、有積水坑洞，或是被車輛干擾的無奈。更何況，過去也有沿斑馬線邊緣行走法院判不罰之例，但陳宏達申訴無果，迫使他不惜寫萬言書打行政訴訟。

陳宏達「無奈違規」情況並非罕見。例如黃色網狀線內禁止臨時停車以防止交通阻塞，卻常見因前方車輛急煞導致後方被迫暫停；又如有些路段是號誌標線設置本就有問題，以致民眾被迫違規。但據統計，就算民眾自認事出有因，申訴成功的卻僅約兩成。

原來，目前民眾接獲紅單想要翻案，須先向原舉發單位申訴，若不服再向交通裁決所申訴，不服再向地方法院提行政訴訟。試想，向原舉發單位申訴豈不要警方「自打臉」？又有多少人會為了區區幾百元幾番奔波？申訴單位是否公平、程序能否簡化？早有檢討空間。

另一重點是，法院判決主文除撤銷陳宏達的罰單，同時要求大安分局負擔300元裁判費。這筆錢陳宏達已先墊付，因此大安分局應把錢給付給陳。但大安分局收到判決書後卻遲遲未付。警方動輒律民以嚴法，卻反而輕忽法律；緊催人民欠政府的錢，欠人民的卻推拖，如此作為與態度，更是重創政府形象。

這一堂法治課的標的只有區區300元，但它帶給警方乃至於全國行政機關的教訓，卻是無價啊！