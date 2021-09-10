快訊

甄子丹感謝小18歲愛妻 上節目自爆當初不知道她那麼嫩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在野黨要林智堅不選大新竹 林錫耀反酸：對自己沒信心?

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨秘書長林錫耀。 記者吳亮賢／攝影
民進黨秘書長林錫耀。 記者吳亮賢／攝影

新竹市長林智堅拋出縣市升格為「大新竹」，引發各界熱議及政治聯想，國民黨立委林為洲喊話要林智堅表態不參選大新竹市長，民眾黨立委高虹安也呼籲修法應納入升格前任期作為連任限制。對此民進黨秘書長林錫耀今受訪時先嗆國民黨「很怕林智堅去選」，再酸高虹安「對自己的政黨跟自己沒有信心？」

林錫耀指出，國民黨很怕林智堅去選，所以才千般萬般地要把這件事模糊掉，不就事論事，也不談縣市合併好不好、對不對，以及有無必要性、可行性，「居然說民進黨是為了林智堅的一人之私，這很奇怪」，國民黨的新竹縣長楊文科深刻了解新竹縣市民的期待，所以支持合併升格，甚至說歡迎林智堅也來選，「這樣的態度是對的」。

林錫耀表示，林智堅如果主張不對、做得不好，新竹縣市的民意不歡迎、不支持，「你怕他幹什麼？」談要不要選是不正確且故意扭曲的方式，新竹縣市民眾是否贊成合併，有沒必要條件、要不要修法及配套，這些都可以談，甚至苗栗要不要併入都可以討論，「這才是正確態度，不要扭曲成為了選舉」。

林錫耀也點名高虹安，「奇怪咧，民主政治每一個人都可以選，你怕他是什麼意思？難道你對自己政黨跟自己沒有信心？」如果民意支持合併，各種修法配套都可以做好，「WHY NOT？小小的台灣已經六都，弄七都、八都、九都，大家通通都是直轄縣市，對台灣不是壞事，兩級化。台灣其實弄到三級，大家覺得不會太麻煩、太囉唆嗎？」

新竹 林智堅 林錫耀

延伸閱讀

明舉辦竹竹苗合併會議 議員盼出席遭竹縣府婉拒

現任首長優先提名？林錫耀：過去兩次大選都是這樣

竹市西門國小歌薰樓啟用 1樓友善特教生打造專屬教室

林智堅推竹竹整併　孫大千：民進黨把國家當成自己家？

相關新聞

王浩宇宣布選高雄議員 戲稱找韓國瑜當廣告主角

桃園市前議員王浩宇確定要轉戰高雄參選三民區市議員，準備參加民進黨黨內初選，今天下午公布首支競選廣告，他以遭罷免的前市長韓...

在野黨要林智堅不選大新竹 林錫耀反酸：對自己沒信心?

新竹市長林智堅拋出縣市升格為「大新竹」，引發各界熱議及政治聯想，國民黨立委林為洲喊話要林智堅表態不參選大新竹市長，民眾黨...

明舉辦竹竹苗合併會議 議員盼出席遭竹縣府婉拒

新竹縣長楊文科對於新竹市長林智堅所提出的新竹縣市合併表達支持，同時也希望以竹竹苗合併升格為第7都為目標，因此明天（11日...

慶籌會曝光國慶大會最大國旗 攤開占地約65坪

中華民國國慶籌備委員會今天在臉書貼出今年即將登場的巨幅國旗照片，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，攤開占地約65坪，預...

領導力遭朱立倫挑戰　江啟臣：國民黨中央更要服務黨員

國民黨主席選舉熱戰，現任主席江啟臣「領導力」遭前主席朱立倫強力挑戰。江晚間在臉書表示，國民黨中央要做的，不只是要領導，更...

【重磅快評】請公務員好好上這堂「300元法治課」

被政府開單罰，多數人自認倒楣繳錢了事，少數人雖申訴也多半無果。前特偵組發言人、高檢署主任檢察官陳宏達為了一張未走行人穿越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。