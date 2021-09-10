在野黨要林智堅不選大新竹 林錫耀反酸：對自己沒信心?

新竹市長林智堅拋出縣市升格為「大新竹」，引發各界熱議及政治聯想，國民黨立委林為洲喊話要林智堅表態不參選大新竹市長，民眾黨立委高虹安也呼籲修法應納入升格前任期作為連任限制。對此民進黨秘書長林錫耀今受訪時先嗆國民黨「很怕林智堅去選」，再酸高虹安「對自己的政黨跟自己沒有信心？」

林錫耀指出，國民黨很怕林智堅去選，所以才千般萬般地要把這件事模糊掉，不就事論事，也不談縣市合併好不好、對不對，以及有無必要性、可行性，「居然說民進黨是為了林智堅的一人之私，這很奇怪」，國民黨的新竹縣長楊文科深刻了解新竹縣市民的期待，所以支持合併升格，甚至說歡迎林智堅也來選，「這樣的態度是對的」。

林錫耀表示，林智堅如果主張不對、做得不好，新竹縣市的民意不歡迎、不支持，「你怕他幹什麼？」談要不要選是不正確且故意扭曲的方式，新竹縣市民眾是否贊成合併，有沒必要條件、要不要修法及配套，這些都可以談，甚至苗栗要不要併入都可以討論，「這才是正確態度，不要扭曲成為了選舉」。

林錫耀也點名高虹安，「奇怪咧，民主政治每一個人都可以選，你怕他是什麼意思？難道你對自己政黨跟自己沒有信心？」如果民意支持合併，各種修法配套都可以做好，「WHY NOT？小小的台灣已經六都，弄七都、八都、九都，大家通通都是直轄縣市，對台灣不是壞事，兩級化。台灣其實弄到三級，大家覺得不會太麻煩、太囉唆嗎？」