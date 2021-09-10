明舉辦竹竹苗合併會議 議員盼出席遭竹縣府婉拒
新竹縣長楊文科對於新竹市長林智堅所提出的新竹縣市合併表達支持，同時也希望以竹竹苗合併升格為第7都為目標，因此明天（11日）上午將在新竹縣政府舉行會議，邀請竹苗首長、議長及立委們共同協商，但地方議員今天下午也發聲希望出席會議，不過縣府回應因採邀約制，且有防疫考量而婉拒。
竹縣府民政處長邱靖雅表示，竹竹苗合併會議採邀約制，因此僅邀請竹竹苗3縣市的首長、議長及立委，且立委本人需親自到場才能代表發言；受邀立委包含柯建銘、林為洲、林思銘、鄭正鈐、陳超明、徐志榮、邱泰源、邱顯智、賴香伶及高虹安。
會議將在明天上午10點正式開始，不過據了解新竹市長林智堅不會出席，因此會議開始前會由新竹縣長楊文科及苗栗縣長徐耀昌等出席官員，先進行30分鐘的閉門會議，商討竹竹苗合併問題，會後才開放媒體訪問，且因防疫考量，就連與會媒體人數也進行管制。
民進黨籍新竹市議員陳建名及綠黨籍新竹縣議員余筱菁，今天下午臨時到縣府，表達希望參與明天的會議，同時也帶來花束要送給楊文科，同時感謝楊願意把藍綠暫時擺一旁，邀請首長們開會討論合併升格；不過當時楊並不在府內，而是由縣府警衛代為接受花束致贈。
市議員陳建名表示，楊文科為了大新竹民眾的未來著想，也期盼能透過合併升格解決擱置已久的縣市發展問題，除了明天的大新竹升格會議，陳建名也表達希望邀請楊文科下鄉宣講，和基層面對面討論、聽取民眾意見。
縣議員余筱菁則說，希望縣市議員都能與會表達意見，她也向楊文科喊話「針對國民黨高層政治處理此議題，相信楊縣長能扛得住壓力，也盼日後能透過邀請專家學者的論壇方式，凝聚最大共識。」
市議員劉康彥則批國民黨主席江啟臣，「楊文科縣長基於多年在園區與公部門的服務經驗，主張大新竹應合併升格，但江啟臣卻刻意簡化為選舉議題，無視自己黨籍縣長的專業判斷，只為了自己的黨主席選舉蹭聲量，把大新竹民眾的福祉拋諸腦後。」
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