打第二劑代表疫苗夠？柯文哲酸：沒人關心蘇貞昌打得到

行政院長蘇貞昌昨天表示，「我打第二劑疫苗時，代表台灣疫苗很夠了」，對此，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，對於打不到疫苗的人來說，是關心自己能否打得到疫苗，不會關心蘇貞昌打不打得到疫苗。

柯文哲說，執政者自己要處理的問題，對於國際疫苗不足，台灣在世界經濟體的排名大概在22，台灣不是小國，是中等國家，不管比軍事力量和經濟體，都是中等國家，但很難理解到底發生什麼事，把全世界打第一劑的覆蓋率按照排行榜，我們排第幾？打滿兩劑排第幾名？據他所知，如果算第二劑的覆蓋率，台灣是140多名，但我們在世界排名不是20到22名嗎，為何疫苗排到100多名，所以這是「解離」，他無法理解。

柯文哲說，他對疫苗的主張，疫苗是想打的都可以打兩劑，按疫情狀況，50歲以上或慢性病，再打第三劑，至於以後是不是每年都要打，就不知道了，但疫苗上市才不到幾個月，面對全新世界和挑戰，無法預測將來怎麼做，現階段就是疫苗全部打兩劑，管制放寬，生活盡量正常。

柯說，至於有突破感染造成衝擊，50歲以上、慢性病加打第三劑，理由是得病死亡率比較高，用打疫苗來造成全體免疫，降低防疫管制。

柯文哲說，台北市是盡量不要受疫情所控制，他要求市政推動不准受到干擾，寧可拉一批人來做防疫，但這樣還是耗掉很大能量，不論中央或地方，都耗掉很大力量在防疫，所以政府與其花8400億，不如疫苗買來打一打，不是就解決了，搞得大家這麼痛苦。