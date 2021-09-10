影／江啟臣：國防不能只靠武器 台灣勿變別人籌碼棋子

國民黨主席選戰衝刺，尋求連任的主席江啟臣今天到嘉義縣市拜票、爭取支持，對於民進黨執政國防預算不斷創新高，江直言這只是公務預算，還不包括採購武器的特別預算，他呼籲政府錢要花在刀口上，而且國防不是只靠武器，更要靠領導人的智慧，找到最有利台灣的地位，台灣不應成為別人的籌碼或棋子。

江啟臣今天下午由嘉義市議員鄭光宏、傅大偉等人陪同，到嘉義市玉皇宮等處參拜，隨後到精忠新城爭取支持，還有女粉絲要求合影留念，傍晚則將和黨籍議員、代表、幹部座談聯誼。

江啟臣說，國防部公務預算和特別預算都不斷創新高，基於國防需要，在野黨一定做好監督，尤其錢要花在刀口上，但國防絕不是只有靠武器和武力，也要靠領導人的智慧。

江啟臣指出，我們應該在區域環境中，找到最有利於台灣的地位和戰略選擇，這需要靠智慧也必須靠政治，因此才會有三分軍事還要加幾分政治的說法。

他說，政治和軍事之間拿捏，就有賴於領導人智慧，我們不應該成為別人的籌碼，也不應成為別人的棋子，更不要讓台灣陷入其他國家的競爭和對峙當中。