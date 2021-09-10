美中通話 外交部：將透過美處確保美國對台政策不變
美國總統拜登和中國國家主席習近平通電話，外交部今天表示，台灣與美國關係密切友好，溝通管道暢通，外交部將透過駐美國代表處請美方循例向我方簡報，確保美國對台政策不變。
外交部發言人歐江安表示，外交部已經注意到拜登和習近平通電話，依據美國白宮公布的摘要，雙方就美中兩國利益一致與價值及觀點分歧部分進行廣泛討論。拜登強調，美國一向重視印太地區及世界的和平、穩定及繁榮，兩國領袖有義務確保美中競爭不會演變為衝突。
歐江安表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形。台灣與美國關係密切友好，溝通管道暢通，外交部將透過駐美國代表處請美方循例向我方簡報，確保美國對台政策不變。
歐江安表示，台灣是印太區域重要成員之一，並位處東亞第一島鏈的樞紐位置，長年來對印太地區的繁榮及穩定發展有顯著貢獻。我方將持續與美國等理念相近國家深化合作，共同捍衛民主、自由、人權等共享價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。
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