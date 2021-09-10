Delta病毒來襲 朱立倫：僅民進黨政府認打一劑就算數

Delta變種病毒疫情蠢蠢欲動，根據相關醫學調查發現，只打一劑疫苗保護力僅三成。國民黨前主席朱立倫下午批評，世界國家計算群體免疫所需人口覆蓋率，都用至少兩劑覆蓋率計算，就台灣的民進黨政府打一劑就算數。

朱立倫質疑，民進黨政府計算疫苗覆蓋率手法，除掩飾執政無能，恐怕還想誤導民眾覺得國內疫苗已足夠假象，逃避民眾希望政府購買更多國際疫苗壓力。

朱立倫說，台灣目前總共施打1150萬劑疫苗，跟鄰國相比低的可憐，日本已施打1.39億劑、南韓施打4880萬劑、馬來西亞3710萬劑、柬埔寨2010萬劑，數字很殘酷，現實比數字更殘酷，政府還要嘴硬說，疫苗都夠了不用再買？

朱立倫表示，台灣「等待第二劑的人口比率」已突破四成，這個數字也遠高出鄰國許多，請蔡英文總統老實告訴這些只打一劑的普通百姓們，打一劑疫苗面對Delta病毒保護力足夠？

朱立倫說，過去的錯誤不要再犯，疫苗有就要趕快搶，一個負責任、把人民跟人命放在心上的政府，兩劑只是根本，應該把第三劑、第四劑都要準備好，才是上策。