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幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

現任首長優先提名？林錫耀：過去兩次大選都是這樣

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨秘書長林錫耀。 記者吳亮賢／攝影
民進黨秘書長林錫耀。 記者吳亮賢／攝影

民進黨全代會工作小組昨開會討論2022年地方首長選舉提名辦法，現任縣市長是否優先提名，引發各界關注。民進黨秘書長林錫耀今表示，身為秘書長不便提出個人看法，但他也強調，過去兩次2014、2018年地方大選，都是有這樣的一個條款(現任優先)。

對於全代會工作小組中的「正國會」代表陳茂松喊出黨內提名應以初選為原則，若要全國都辦初選也行，林錫耀表示，大家都有一個基本的共識，就是最後工作小組提出的建議草案，才是最後的結論，過程中也許有不同想法，不過只要充分深入討論，最後形成共識並不難。

至於可連任的縣市長是否優先提名，林錫耀說，2014、2018年兩次地方大選都有現任優先的條款，這一次固然有人提出不同的看法，不過相信深入討論之後，應該最後會有共識，「作為黨的秘書長，我不便直接提出我個人的看法，或者黨可能最後的結論」。

對於有人以2019年總統初選為例，認為沒有現任優先條款，林錫耀坦言，那時因為大家理所當然地覺得不會有黨內初選競爭，所以沒有訂定提名辦法，「在當時的背景之下，才會沒有所謂現任優先」，但地方大選二十幾個縣市的提名，一定要訂定周全的提名條款，「至於現任優不優先，最後由全代會來公決，不過過去兩次都有這樣的一個條款(現任優先)，這一點我們必須強調」。

是否擔心廢除現任優先，反而讓黨內派系殺的刀刀見骨？林錫耀表示，「民進黨不會這樣」，即使有競爭，相信要最後贏得選舉的人，一定會顧慮整體團結的必要，不必然說如果有競爭，就一定會不團結，甚至互相攻擊，危害到整體利益，「我想民進黨有意參選的同志，都會有這樣的認知」。

林錫耀 民進黨

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