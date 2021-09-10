蘇貞昌視察鹿港溪 中央支持淹水和停車問題一次解決

行政院長蘇貞昌今天中午視察鹿港溪，蘇貞昌表示，他來看地方要怎麼治水，在颱風時才能減少災害，彰化縣政府提出把停車場當做蓄洪池，中央一定會支持經費，把鹿港停車位不足與治水工作一次解決。

蘇貞昌今天在彰化縣長王惠美、經濟部長王美花、水利署長賴建信陪同下視察鹿港溪整治情形，鹿港溪透過前瞻水環境建設預算整治，希望重現鹿港溪舊日風華，今天與會關心的還有立委陳秀寶、陳素月、謝衣鳯、黃秀芳、行政院秘書長李孟諺、國策顧問魏明谷等人。

蘇貞昌說，鹿港老街有歷史、文化、也是民眾休憩場域，多位立委都為鹿港爭取建設，而他對從淹水到親水特別有感，因他當台北縣長時，在汐止治水成功，現在看到彰化縣政府提出把停車場當做蓄洪池，這是台灣最新的作法，若一次解決二個問題是很高明，不過也要考量若做地下停車場，一旦淹水時，也可能全部泡湯，或是要做立體停車場、或滯洪池分開做，都需要仔細研究考量如何做，不過中央一定會支持經費。

王惠美說，她擔任鹿港鎮長時，拆除溪旁的違章工廠與風化場所等，但因仍有汙水放流至溪內導致惡臭難聞，感謝行政院整合水利署、營建署、環保署等，將汙水截流，與建水資源中心汙水處理廠，將汙水、景觀及親水等問題一併改善，總經費近35億元，其中縣府自籌5億6000萬元。

王惠美說，鹿港溪是鹿港的母親之河，老街因地勢低窪長期有淹水問題，老街近鹿港天后宮，又是文化資產，目前因極端氣候又排水功能不足而常淹水，縣府經與水利署商討後選定洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程，是全國第一個公有土地開發成兼顧停車與蓄洪池雙用途的案例，總經費3億元，水利署擬補助2.2億元，原本停車場機電還需8000萬元經費，很謝謝蘇院長答應經費將會一次到位，相信對鹿港市區遇雨則淹的問題有所幫助。