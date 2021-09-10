影／2022出戰新北對決侯友宜？ 林佳龍回應了

交通部前部長、台中市前巿長林佳龍卸下公職後，下一步動向備受關注，外傳他考慮參選2022新北市長，對此林佳龍今受訪時表示，「目前都沒有想這些問題，我就是與民同在、與民同行，也透過這樣的過程讓自己沉澱，至於下一個角色是什麼？我完全沒有去思考選舉的問題」。

請辭交通部長後的林佳龍，近期較少在公開場合現身，今天特地出席「衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實」新書發表暨記者會，與正國會派系創辦人、立法院長游錫堃同台。

林佳龍表示，離開公職之後，現在在民間讓自己有時間沉澱、深入基層、傾聽民眾心聲，並以光合基金會展開「光合之行」，將各個角落的光聚合起來，成為更大的能量，發揮正向力量。

對於被視為民進黨2022選戰中的一大戰將，林佳龍表示，人民的心聲不是在乎誰選什麼，在乎的是誰能夠真正幫人民解決問題，「我先從傾聽、請益開始，這樣聚合的能量，我相信一定會給未來的政府或政黨，作為推動台灣改革跟發展的參考」。

至於子弟兵台中市新聞局前局長卓冠廷有意參選新北市議員，林佳龍則說，「這是冠廷的生涯規劃方向，他也在評估中，對於年輕人有機會接受民意洗禮、爭取民意支持，我一向都是抱持比較正面的態度」。

對於新北市前市長朱立倫嗆聲為什麼不回台中挑戰盧秀燕，林佳龍僅表示，「我不清楚他提的內容」。