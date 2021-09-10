快訊

幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

影／2022出戰新北對決侯友宜？ 林佳龍回應了

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
交通部前部長、台中市前巿長林佳龍。記者吳亮賢／攝影
交通部前部長、台中市前巿長林佳龍。記者吳亮賢／攝影

交通部前部長、台中市前巿長林佳龍卸下公職後，下一步動向備受關注，外傳他考慮參選2022新北市長，對此林佳龍今受訪時表示，「目前都沒有想這些問題，我就是與民同在、與民同行，也透過這樣的過程讓自己沉澱，至於下一個角色是什麼？我完全沒有去思考選舉的問題」。

請辭交通部長後的林佳龍，近期較少在公開場合現身，今天特地出席「衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實」新書發表暨記者會，與正國會派系創辦人、立法院長游錫堃同台。

林佳龍表示，離開公職之後，現在在民間讓自己有時間沉澱、深入基層、傾聽民眾心聲，並以光合基金會展開「光合之行」，將各個角落的光聚合起來，成為更大的能量，發揮正向力量。

對於被視為民進黨2022選戰中的一大戰將，林佳龍表示，人民的心聲不是在乎誰選什麼，在乎的是誰能夠真正幫人民解決問題，「我先從傾聽、請益開始，這樣聚合的能量，我相信一定會給未來的政府或政黨，作為推動台灣改革跟發展的參考」。

至於子弟兵台中市新聞局前局長卓冠廷有意參選新北市議員，林佳龍則說，「這是冠廷的生涯規劃方向，他也在評估中，對於年輕人有機會接受民意洗禮、爭取民意支持，我一向都是抱持比較正面的態度」。

對於新北市前市長朱立倫嗆聲為什麼不回台中挑戰盧秀燕，林佳龍僅表示，「我不清楚他提的內容」。

林佳龍 民進黨

延伸閱讀

新北今天+0！ 板橋幼兒園、社區群聚案全陰性

新北幼兒園群聚案 藍綠為侯友宜隔空對轟

直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜15時記者會說明

幼兒園確診累積21例 侯友宜下午1點坐鎮板橋清空社區

相關新聞

立院17日開議 邀蘇貞昌專案報告3+11、疫苗採購事宜

立法院今朝野協商確定，新會期將於下周五（17日）開議，並於中秋節過後的22、23日加開兩次院會，分別邀行政院長蘇貞昌就3...

影／促轉會擬拆中正紀念堂銅像 蘇貞昌：尊重獨立機關

促轉會日前公布中正紀念堂轉型方案，擬移除前總統蔣介石銅像，並轉型為「反省威權歷史公園」。行政院長蘇貞昌今（10日）受訪表...

沒為疫苗接機而是接了兩岸峰會副會長 郭董不讓雙邊斷溝通

正當Delta變異株兵臨城下，社區及學校相繼淪陷，鴻海集團創辦人郭台銘為BNT疫苗奔走多月，疫苗終於分批抵台。建了大功的郭董，稟持商人務實精神，並未到機場迎接他費了好大勁搶購到的疫苗，昨天則是在外界驚訝聲中接掌兩岸企業家峰會副會長。

新北新增1個案　侯友宜：屬舊案、與幼兒園無關

新北市今天新增1例，新北市長侯友宜表示，該涉案在深坑，Ct值31.2，研判屬於舊案，跟幼兒園染疫事件無關。新北市社區篩檢...

蘇貞昌視察鹿港溪 中央支持淹水和停車問題一次解決

行政院長蘇貞昌今天中午視察鹿港溪，蘇貞昌表示，他來看地方要怎麼治水，在颱風時才能減少災害，彰化縣政府提出把停車場當做蓄洪...

正國會提縣市長全面初選 掌門人林佳龍：我沒有特別立場

民進黨全代會工作小組昨開會討論2022年地方首長選舉提名辦法，據轉述，「正國會」代表陳茂松主張，黨內提名應以初選為原則，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。