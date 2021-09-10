年輕人搶打！台中第七輪AZ使用逾100%、高端1天近千人

嚴防Delta變異株，年輕人搶打AZ疫苗，不但今天開放預約的第八輪AZ疫苗爆滿，第七輪打AZ打率高。台中市衛生局統計，台中市第七輪自3日開打到昨天，總預約數為11萬5485人，到打人數加上院所候補名單高達12萬3118人，疫苗使用率超過100%，達106.6%。高端從8月29日起開放滿20歲民眾預約接種，到昨天共6690人，近日打率提高，一天約1000劑規模。

中央流行疫情指揮中心表示，第八輪AZ疫苗今天上午10時至12日中午接受預約，符合預約資格者共計113萬5451人，包括近80萬人已打第一劑滿10周以上預約第二劑，以及滿18歲到22歲者有超過35萬人可預約接種第一劑。

台中市衛生局統計，台中市第七輪AZ疫苗一瓶約可打10人，台中市400多個合約院所抽取率達1.15倍到1.18倍，唐鳳平台到打率高，加上院所符合接種對象的候補名打到完，疫苗使用率超過100%。

台中榮總院長陳適安說，配合國家暨台中市衛生局疫苗接種策略，曾經在8月24日單日完成近7000名台中市民疫苗接種，人數及效率高居全國醫學中心之冠。台中市政府有鑑於民眾對台中榮總所規劃接種流程高滿意度，再次委託台中榮總昨天到今天完成2萬人疫苗接種任務。

陳適安指出，台中榮總共開設19條打線，接種對象為唐鳳平台23到28歲年輕族群，透過高效率流動式接種流程，縮短接種者等待時間，平均約10分鐘內可完成疫苗接種，接種後，可以進入如電影院般大型講堂休息觀賞院方準備的影片，了解接種後應注意事項，得到最優質的疫苗接種服務。 台中市第七輪打AZ疫苗，吸引年輕人搶打，台中榮總今天吸引年輕族群打疫苗。記者趙容萱／攝影 台中市第七輪打AZ疫苗，吸引年輕人搶打，台中榮總今天吸引年輕族群打疫苗。記者趙容萱／攝影

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