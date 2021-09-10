蔡英文視導國軍三單位 勉勵國軍漢光演習全力以赴

蔡英文總統今天上午前往台中視導「空軍防空暨飛彈指揮部」、「軍備局生產製造中心」及「海軍艦隊指揮部」。蔡總統表示，上個月機動二中隊剛成軍，不僅是高科技兵種，更因為機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上扮演重要角色；下周就是漢光演習，請國軍弟兄姊妹務必全力以赴，讓全世界看見保衛國家的決心。

蔡總統首先抵達「空軍防空暨飛彈指揮部」，視導接戰程序演練；接著至「軍備局生產製造中心」，視導口罩及降落傘生產線，並與巨幅國旗合影；隨後前往「海軍艦隊指揮部」，視導吊卸彈操演及車組，並巡視官兵生活區。總統也頒發加菜金，慰勉國軍弟兄姊妹的辛勞；並與重要幹部及官兵代表會餐。

蔡總統在海軍艦指部表示，今年以來，國軍不僅堅守崗位，也協助救災和防疫的任務，要感謝國軍的努力與貢獻。今天看到了軍備局209廠的口罩生產及降落傘具製作，還有到防空暨飛彈連，看連隊上的接戰程序演練，飛彈部隊不僅是高科技兵種，更因為機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上，扮演非常重要的角色，為了要給飛彈部隊更大的支持，政府在2017年開始推動建案，籌獲機動飛彈車組，同時也進行營舍整建等軍事設施工程，例如今天所在的營舍，就是在今年1月整建完成，並且在經歷半年的成軍訓練後，成立了機動二中隊。

蔡總統指出，下個禮拜就是漢光演習，也是機動二中隊第一次參與漢光演習，要請國軍務必全力以赴，讓全世界看到中華民國國軍，保衛國家的決心。漢光演習之後，緊接著就是中秋連假，國人能夠安心在家享受假期，正是因為各位國軍在營堅守保衛國家的任務，要再次感謝大家的付出。