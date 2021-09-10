循大新竹市整併議題　卓伯源：彰化縣更應升格為第7都

新竹市長林智堅拋竹竹合併區域重劃議題惹議，彰化縣前縣長卓伯源今也主張彰化縣改制升格為第7都，認此時此刻應還彰化人公道，讓區域均衡發展，並修財政收支劃分法落實國土規劃，去除城鄉差距，讓全民平等共享國家生活資源。

卓伯源說，彰化位處台灣中樞，是建縣近300年的農業科技產業大縣，是台商的故鄉，山海線鐵路交會處，六都外第一大縣，在文化歷史及台灣整體發展上都深具重要性，沒有不予改制升格的理由。

卓伯源也提到，2009年擔任彰化縣長時，就曾爭取改制升格直轄市，卻因政治因素考量，讓台南縣市先合併升格，人口超過125萬同為歷史文化古都的彰化縣卻失之交臂。

卓伯源說，改制升格最重要的是，縣市財政問題可獲得重大改善，中央給地方的統籌分配款，65%集中6都，其他各縣市只能搶剩餘35%，常令非直轄市的縣市首長巧婦難為無米之炊。

卓伯源表示，國土規劃落實重要的是傾聽民意、尊重文官體制、相信科學與專業，主張回歸民意與專業，研商彰化縣改制升格為第7都，並考量新竹縣市等合併及國土規劃落實事宜，不能有天龍國及次等縣市次等公民之分。