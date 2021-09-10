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亞盟理事會主席曾永權主持論壇聚焦疫情對全球經貿衝擊

聯合報 / 記者高凌雲
亞盟理事會主席暨中華民國總會理事長曾永權今天主持亞太視訊圓桌會議視訊論壇，討論疫情對亞太地區觀光產業衝擊。圖片來源/亞盟
亞盟理事會主席暨中華民國總會理事長曾永權今天主持亞太視訊圓桌會議視訊論壇，討論疫情對亞太地區觀光產業衝擊。圖片來源/亞盟

亞盟理事會主席暨中華民國總會理事長曾永權今天以「後新冠肺炎疫期對全球化之衝擊｣為主題，主持2021年亞太視訊圓桌會議視訊論壇，曾永權表示，新冠肺炎病毒在全球肆虐，在許多國家造成生命與健康的嚴重傷害，更引起社會恐慌和經濟損失，這次視訊論壇，聚焦全球的經貿發展與自由民主議題，尤其是亞太地區各國的觀光服務業，以及各國傾力投資製造產業的發展。

視訊會議由曾永權擔任主席，亞盟中華民國總會祕書長劉廣平擔任主持人。參與專題演講各國代表，分別有印度國會議員庫馬扎、紐西蘭國會議員歐康納、關島議會副議長芭娜絲。亞盟各會員國報告代表，有韓國分會會長宋永武、日本分會代表埴淵久志、印度分會會長娜米雅、澳洲分會會長肯普頓、紐西蘭分會副會長吳以龍、泰國分會秘書長大衛、亞盟秘書處副秘書長暨新加坡分會會長胡克濟、馬來西亞分會副會長暨前參議員阿布都拉、菲律賓分會副會長聖地牙哥、關島分會會長徐凱援、緬甸分會副會長沙邦、柬埔寨聯絡人湯朋、斐濟分會會長納京、越南分會會長陳廣西、世盟尼泊爾分會副會長庫森、亞盟秘書處秘書長李呈祥等。

世界自由民主聯盟總會長饒穎奇指出，新冠疫情發展，已經嚴重到不能自掃門前雪的地步，我們要促請歐美大國勇敢站出來，共同承擔國際領導者角色，結合並善用聯合國組織及聯合國所轄非政府組織一起動起來，共同訂定全球防疫大計畫，同時要與世界衛生組織合作，共同公平分配疫苗給世界各國，聯合慷慨捐贈疫苗給貧窮弱勢國家和地區，以達全球免疫效果，有效控制疫情，恢復從前日常生活習慣 ，這才是經濟復甦，國際經貿體系順利運行，人民得以安居樂業，全球榮景再現的不二法門。世盟也將秉持世盟宗旨，促請世盟亞盟各國分會全力協助各國政府與人民共同打拼防疫，讓大家在疫情肆虐下活得更有希望，更有意義。

新冠肺炎 疫情 曾永權

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