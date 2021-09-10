再批離岸風電國產化跳票　國民黨團：經濟部成圖利部

推動2025非核家園，民進黨政府2018年將離岸風電躉售費率訂每度電五點八元，以三點六元價差鼓勵風電國產化。國民黨團今再質疑，民進黨政府根本是打著假國產化口號高價購電，保證收購20年下來人民須多付9100億元，浪費公帑。

國民黨團總召費鴻泰批評，民進黨政府刻意忽視國產化要求無法達標，放手讓離岸風電外商高價賣電，「先上車，卻不補票」，再修正規定讓外商、承包商就地合法，經濟部成「圖利部」，買單的仍是全國百姓。

費鴻泰表示，離岸風電大餅分2大部分：國產化部分，政府每度電以5.8元或5.5元購買，占所有離岸風電躉購三分之二，另三分之一則以競標方式進行，由國外廠商興建，政府以2.2元躉購。

費鴻泰表示，世紀鋼從韓國買來風電基樁半成品，價格比國產化差近一半，根本未達國產化的目標，躉購電價難道不需調降？經濟部次長林全能幫世紀鋼喬另外46支韓國SK廠的鋼構半成品，這樣符合國產化？

費鴻泰也提到，外商沃旭公司得標的111支離岸風電，明年底前必須完成，其中56座由中鋼百分之百轉投資「興達海基」承作，結果13個月工期至今只交出1支，明年底要完成標案目標，根本就是不可能的任務。

黨團副書記長洪孟楷呼籲，行政院要為離岸風電錯誤的時程規劃負責，國產化未達標躉購收購電價應調整，不能要全民為錯誤政策買單。