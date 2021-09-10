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監察院：遊說法施行13年僅登記450件 相關機關應改善

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院表示，遊說法施行13年僅登記450件，相關機關應改善。本報系資料照
監察院表示，遊說法施行13年僅登記450件，相關機關應改善。本報系資料照

監察委員王幼玲、施錦芳今天表示，遊說法施行已逾13年，但中央及地方各級機關受理遊說申請登記案件總計僅4百餘件，未能反映實際遊說情形，監察院督促行政院及主管機關內政部應予正視並檢討改善。

二位監委表示，遊說法實施迄今僅第一年達156件外，餘均未超過百件，其中更有3個年度僅有個位數之遊說案件，此與人口規模與我國較為相近之加拿大2014年至2020年度遊說案件差距達500倍以上；且立法院受理遊說案件有320件，幾占全國各機關總件數之76％，顯示遊說案件有高度集中的現象，其他機關受理遊說登記情形偏低，尤以部分與國計民生息息相關之中央部會，登記遊說件數竟寥寥可數，顯與當今民意政治與經濟社會之發展現況未合。

二位監委指出，遊說法實施迄今，經內政部備案受委託遊說者，僅有15位自然人及16個營利法人，不僅數量甚少且均未曾有受理委託遊說之申請案件，主管機關應研議可行的輔導措施，引導遊說專業化之立法目標可臻落實。

二位監委表示，我國75％以上的遊說活動集中於立法院，卻對立委退職後擔任遊說者毫無任何限制，且本法有各級民意代表不能為投資超過10%的事業進行遊說，似失之僵化，若沒有周全之配套作為，將無法有效肆應遊說的現實困境。

立法院 內政部 行政院

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