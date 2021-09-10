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立院17日開議 邀蘇貞昌專案報告3+11、疫苗採購事宜

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

立法院今朝野協商確定，新會期將於下周五（17日）開議，並於中秋節過後的22、23日加開兩次院會，分別邀行政院長蘇貞昌就3+11決策過程、新冠疫苗採購專案報告與紓困5.0預算說明報告，24日再邀蘇進行新會期施政報告。

另外，23日上午進行新會期各長設委員會召集委員選舉。而上會期在衛環委員會成立後至今未開會的疫苗採購調閱專案小組，今天也在國民黨團總召費鴻泰要求、朝野同意下，比照朝設委員會制度，改為2位召集委員，得輪流召集開會。

朝野協商今決定，17日新會期開議日，將邀請蘇貞昌提出國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告並備質詢。22日加開院會日，則邀蘇到立院提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢

23日加開院會日，再邀請蘇貞昌到立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」編製經過並備質詢；24日蘇再至立法院進行新會期施政報告，

為節省議事時間，朝野協商今天也達成共識，兩次專案報告與紓困5.0預算報告推派代表質詢，民進黨團11人、國民黨團7人、民眾黨團與時代力量黨團各1人。

原本今天朝野協商過程，國民團要求蘇貞昌到立院專案與施政報告前，必須先就800餘位國人染疫身亡與700餘位國人接種疫苗死亡與打不到疫苗百姓、政府防疫表現倒數等表現道歉，但遭民進黨團力勸。

民進黨團總召柯建銘表示，就疫情表現，總統以降道歉很多次，蘇貞昌在專案報告中也一定會面對，「蘇貞昌智慧不亞於我們」，不應以蘇道歉與否這樣的廉價政治槓桿操作，杯葛蘇上台。

經溝通，費鴻泰同意讓步，但仍要求蘇貞昌在3+11與疫苗採購兩個專案報告中必須詳細說明，道歉與否留給社會公評；且衛環委員會疫苗調閱小組要兩個召委輪值才能開會，不然一個召委只要怠惰或因政治因素不開，成立都是假的。

最後在朝野均同意下，民進黨團也讓步，衛環委員會疫苗調閱小組新會期新增1位召委。

新冠疫苗 蘇貞昌 民進黨

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