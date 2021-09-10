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台美日斯洛伐克首次合辦GCTF討論勞動 百位專家與會

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部今天表示，外交部、勞動部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會及斯洛伐克經濟文化辦事處於9日及10日兩天上午共同辦理「全球合作暨訓練架構－COVID-19後疫情時期經濟復甦之『未來工作』」線上國際研討會。圖／外交部提供
外交部今天表示，外交部、勞動部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會及斯洛伐克經濟文化辦事處於9日及10日兩天上午共同辦理「全球合作暨訓練架構－COVID-19後疫情時期經濟復甦之『未來工作』」線上國際研討會。圖／外交部提供

外交部今天表示，外交部、勞動部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會斯洛伐克經濟文化辦事處於9日及10日兩天上午共同辦理「全球合作暨訓練架構－COVID-19後疫情時期經濟復甦之『未來工作』」線上國際研討會。這是GCTF首度以勞動議題舉辦的國際研討會，也是斯洛伐克首次合辦。

外交部表示，由於新冠肺炎疫情造成全球勞動環境急遽變化，各國皆認為有需要採取行動因應挑戰，為促成各國經驗交流做為政策制定的參考，因此舉辦本次研討會。

外交部表示，這是首次我國勞動部與美國勞工部深入參與活動規劃執行，斯洛伐克勞動、社會暨家庭部歐洲就業策略司司長盧琪科娃（Ľubica Růžičková）擔任專題講者，外交部長吳釗燮、勞動部長許銘春、美國勞工部國際事務副次長李西婭（Thea Lee）、日本台灣交流協會代表泉裕泰及斯洛伐克駐台代表博塔文（Martin Podstavek）均以預錄方式開場致詞，AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）致閉幕詞。

吳釗燮致詞時表示，保障人權及改善勞動環境，均明文載於我國憲法。我國政府也致力為勞工改善工作條件，以符合國際標準。台灣更採取多元方式對勞動治理做出貢獻，並與美國、歐盟、菲律賓及印尼等國建立定期對話或互訪交流，另我方也透過亞太經濟合作（APEC）人力資源發展工作小組等多邊機制，討論APEC所有經濟體關切的勞動議題。

外交部表示，這次研討會共有來自美國、日本、斯洛伐克等27國，主管勞動議題的官員及專家約110人線上與會。藉由GCTF的對話平台，各國與會官員及專家交流經驗、分享法規及制定政策的原則，攜手因應後疫情「未來工作」新常態。

外交部 斯洛伐克 日本台灣交流協會

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