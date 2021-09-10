游錫堃：政黨輪替正常現象 不管執政在野都應認同台灣

立法院長游錫堃接受聯合報專訪時主張，台灣需要更多政黨輪替，被解讀要輪替掉。游上午解釋，不是這樣講，政黨輪替與否，這是人民的選擇，他只是站在國家整體利益立場主張，認為應該要讓政黨政治常態化。

游錫堃表示，民主政治是政黨政治，政黨輪替再民主國家應該是正常現象，現今世界民主國家如美國、英國，都曾經政黨輪替，雖然他是民進黨員，但他也不會寄望民進黨永久執政。

游錫堃說，希望現在的每個在野黨都變成台灣國家的忠誠反對黨，趕快有力量促成政黨輪替，讓台灣政黨政治進入常軌；期待未來台灣任何政黨，不管執政或在野，都是認同台灣，以台灣主體性做思考，在野時會成為台灣國家的忠誠反對黨。

游錫堃表示，國際民生大家都關心與重視，但主張的最核心理念是自由民主價值與國家認同。

不過對於游錫堃的主張，國民黨團總召費鴻泰表示，非常同意游所說的政黨要輪替主張，國民黨與其他在野黨會銘記在心，會好好努力，希望趕快把民進黨輪替掉，目標2024年民進黨應該要被政黨輪替。

費鴻泰批評，現在的民進黨只有黨意沒有民意，只考慮派系分贓，沒有考慮公平正義與專業負責，國營事業單位可以找一個七老八十的來嗎？行政院長蘇貞昌手可以伸這麼深，讓國營事業職務淪為派系分贓。