縣市合併升格雲嘉嘉也被點名 張麗善表態了

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格為大新竹後，雲林縣、嘉義縣、嘉義市也被點名可合併升格。雲林縣長張麗善今表示，縣市合併應該要從長計議，雲嘉嘉人數超過一百萬人，如果中央政府有這樣的思考，應該要先檢討過去其他縣市合併的缺失，若要進行整併，至少資源的分配要非常平均。

張麗善今出席立法院活動，受訪時表示，現在所有的資源都集中在六都，其他15縣市苦不堪言，尤其在中央統籌分配的情況下，「富者愈富，窮者愈窮」，六都工商稅收非常高，其他縣市稅收都非常低，壁壘分明，預算跟資源有嚴重差距。

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，若新竹縣市要合併升格，只要修地制法就可以，2022大選前可能來得及。張麗善批評，現在的執政黨都在做政治操作跟選舉考量，沒有站人民百姓的福祉著想，應該要從長計議，不是只有短暫的思維，或是為某人量身打造，「這太過矯情也太過政治操作」。