快訊

新莊男到一女家疑口角潑油縱火 兩人重度燒燙傷送醫

「登不登陸影響都很嚴重」 氣象局曝周末雨勢 愈晚愈大

縣市合併升格雲嘉嘉也被點名 張麗善表態了

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
雲林縣長張麗善(中)今於立法院宣傳雲林文旦。記者吳亮賢／攝影
雲林縣長張麗善(中)今於立法院宣傳雲林文旦。記者吳亮賢／攝影

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格為大新竹後，雲林縣、嘉義縣、嘉義市也被點名可合併升格。雲林縣長張麗善今表示，縣市合併應該要從長計議，雲嘉嘉人數超過一百萬人，如果中央政府有這樣的思考，應該要先檢討過去其他縣市合併的缺失，若要進行整併，至少資源的分配要非常平均。

張麗善今出席立法院活動，受訪時表示，現在所有的資源都集中在六都，其他15縣市苦不堪言，尤其在中央統籌分配的情況下，「富者愈富，窮者愈窮」，六都工商稅收非常高，其他縣市稅收都非常低，壁壘分明，預算跟資源有嚴重差距。

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，若新竹縣市要合併升格，只要修地制法就可以，2022大選前可能來得及。張麗善批評，現在的執政黨都在做政治操作跟選舉考量，沒有站人民百姓的福祉著想，應該要從長計議，不是只有短暫的思維，或是為某人量身打造，「這太過矯情也太過政治操作」。

新竹 縣市合併 張麗善

延伸閱讀

雲林縣運選手臥虎藏龍 23人次破大會紀錄縣府頒獎慰勉

雲林麥寮、崙背交通要道改善計畫　縣道156斥資2億全面升級

雲林秋節烤肉限令即刻生效！ 良品改推家庭式烤肉組

雲林縣宣布「中秋僅開放同住家人」烤肉、賞月

相關新聞

影／促轉會擬拆中正紀念堂銅像 蘇貞昌：尊重獨立機關

促轉會日前公布中正紀念堂轉型方案，擬移除前總統蔣介石銅像，並轉型為「反省威權歷史公園」。行政院長蘇貞昌今（10日）受訪表...

縣市合併升格雲嘉嘉也被點名 張麗善表態了

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格為大新竹後，雲林縣、嘉義縣、嘉義市也被點名可合併升格。雲林縣長張麗善今表示，縣市合併應...

【午間快報】璨樹逼近 東半部有機會放颱風假／北市一國中生確診 871人停課

強颱璨樹逼近台灣，今晨5時30分發布海上颱風警報，中央氣象局說，若路徑沒有太大變化，預計傍晚發布陸上颱風警報。至於警戒區可能在東半部、北部跟南部的部分地區。氣象局也說，路徑仍有變化，仍不排除登陸可能。民眾關心身處縣市是否放颱風假。天氣風險公司總經理彭啟明說，由於強颱璨樹路徑一再修正，仍不排除有登陸機會，目前看來周日比較有可能放颱風假，而且整個東半部都有機會。

蔡政府再提去蔣 朱立倫：台積電與竹科也要改變？

促轉會再建議中正紀念堂轉型，拆除故總統蔣中正銅像。國民黨前主席朱立倫上午批評，民進黨最近愈來愈嚴重的搞文化台獨，去中反中...

綠反對升格設連任限制 高虹安：民進黨沒有其他人才?

新竹縣市合併升格議題持續延燒，有意參選新竹市長的民眾黨立委高虹安日前表示，應將升格前任期也納入升格後的連任限制，被民進黨...

國民黨揚言杯葛蘇揆報告 民眾黨反對：質詢台上直球對決

立法院今朝野協商開議日期，民進黨立法院黨團總召柯建銘希望17日開議，國民黨團卻揚言杯葛，不讓行政院長蘇貞昌上台施政報告。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。