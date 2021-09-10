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「登不登陸影響都很嚴重」 氣象局曝周末雨勢 愈晚愈大

蔡政府再提去蔣 朱立倫：台積電與竹科也要改變？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片

促轉會再建議中正紀念堂轉型，拆除故總統蔣中正銅像。國民黨前主席朱立倫上午批評，民進黨最近愈來愈嚴重的搞文化台獨，去中反中還要抹煞中華民國正確的歷史，難道故總統蔣經國創建的台積電與竹科也要改變？十大建設都要抹除？

朱立倫表示，民進黨再繼續搞文化台獨，連八二三炮戰也不用紀念了，紀念碑也把它拆除掉，這樣對台灣是非常大的汙辱，對國民黨與中華民國是傷害；真正的歷史要捍衛，任何文化台獨要對抗到底。

陸委會質疑朱立倫未正視對岸的威脅，朱反批，陸委會已經變成邊陲組織，完全照著中共怎麼說，他就當傳聲筒，沒有站在捍衛中華民國立場。

朱立倫說，今天要破壞中華民國歷史、破壞兩岸和平，陸委會都應該站出來講話，但陸委會現在只為了政治目的打自己人，已成邊緣化的陸委會。

陸委會 朱立倫

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