綠反對升格設連任限制 高虹安：民進黨沒有其他人才?
新竹縣市合併升格議題持續延燒，有意參選新竹市長的民眾黨立委高虹安日前表示，應將升格前任期也納入升格後的連任限制，被民進黨立法院黨團總召柯建銘駁斥，沒有法律概念，不應用個人政治利益抵抗城市發展。對此高虹安今再反酸，「難道民進黨就沒有其他人才可以參選大新竹嗎？沒有道理一定要讓特定個人繼續連任」。
高虹安表示，相信民進黨跟國民黨在大新竹應該是人才濟濟，連任八年最高限制應貫徹在地方制度法，沒有道理一定要讓特定個人繼續連任，才能顧及新竹的公共利益發展。
同樣有意參選新竹市長的時代力量立委邱顯智則表示，新竹市長林智堅做了七年市長，「怎麼現在才想起來有新竹縣市合併的問題？」雖然民進黨團總召柯建銘說可以修法，但可以因為一個政治人物尋求執政的機會，而去改變制度嗎？
至於是否應納入升格前首長任期作為連任限制？邱顯智認為，如果在要選舉的時候改變遊戲規則。在法律原理原則上面非常不妥，如果把直轄市125萬人口改為100萬人，彰化很明顯已經超過這個人數，其他縣市如果也有類似狀況，究竟要怎麼樣處理？應該要通盤檢討，而不是因人設事。
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