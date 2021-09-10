國民黨揚言杯葛蘇揆報告 民眾黨反對：質詢台上直球對決

立法院今朝野協商開議日期，民進黨立法院黨團總召柯建銘希望17日開議，國民黨團卻揚言杯葛，不讓行政院長蘇貞昌上台施政報告。對此民眾黨及時代力量黨團皆主張應盡速開議，以利審查預算及議題質詢。

民眾黨團副總召高虹安更說，國民黨杯葛方式有點太過粗暴，國民黨若身為好的在野黨，最好監督政府的方式是讓蘇貞昌及相關部會在質詢台上面直球對決，「理性監督一樣可讓執政黨原形畢露」。

民眾黨團總召邱臣遠表示，民眾黨在新會期有四大重點，首先是「一定憲改」，第二是疫苗採購調閱小組及太魯閣號事件調查小組提升到院級，第三是要求「紓困振興、疫苗採購、勞保改革」3項專案報告，第四是四大公投議題。

高虹安也呼籲，行政院可以重新考慮繼續開放民間疫苗採購專案，如鴻海創辦人郭台銘跟BNT爭取的明年三千萬劑疫苗額度，「陳時中指揮官不應該持續說疫苗已經足夠、疫苗已經太多，另外一方面又說國人全面打第二劑是不可能的任務」。

時代力量黨團總召邱顯智表示，這個會期有五大預算要審查，其中有些預算都已經開始使用，立法院卻還沒有通過，這是國人所不能夠接受的，希望能夠盡快開議；另因應疫情，各委員會也要趕快進行視訊會議示範。