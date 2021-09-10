日自民黨外交部將成立對台政策團隊提建言 強化關係

台灣日本研究院今天成立，日本自民黨外交部會長佐藤正久表示，他作為外交部會長，預計近日將透過「台灣政策計畫團隊」的成立，提出對台政策建言，將向政府明確表達對台政策建言，區分政府、自民黨間各自應辦的事務，強化和台灣的關係。

台灣日本研究所今天在政治大學舉辦成立大會，台灣日本關係協會會長邱義仁、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、民進黨立委郭國文、台灣日本研究院理事長李世暉等人出席，日華議員懇談會會長古屋圭司、佐藤正久及多位日本學者以預錄影片致詞。

蔡英文總統以書面賀電表示，希望藉由這項盛會培育日本研究人才，建構議題互動平台，促進國際學術交流，敦睦雙邊堅實情誼，共同為提升台日社會科學能量與深化兩國合作而努力。

泉裕泰說，今年是東日本大地震十周年，也是震災以來大幅建立的日台友情更加深化的一年，而疫情期間，台灣捐贈日本口罩、日本捐贈台灣疫苗，這種無私的善意循環，也培植了現在日台之間令全世界欣羨的無敵友情。

泉裕泰說，但他們並不以此為滿足，去年前總統李登輝逝世，如李登輝般支持日本和台灣之間心與心相連的日語世代逐漸凋零，他期待今後研究院多多培育擔當下個世代日台關係且真正理解日本的年輕世代，台灣日本研究院的成立可以盡可能培育出更多擔任日台之間橋樑的年輕人。

古屋圭司表示，日本每三年召開一次日本和太平洋島國領袖峰會PALM，進行太平洋島國地區和平與安全的相關討論，台灣雖然和部分島國和其他國家有邦交，但在中國的大力施壓下也有部分斷交的例子，今年舉行第九次峰會，中國威脅仍是峰會中的重要議題之一。

古屋圭司說，日本、台灣和美國的國會議員預計舉行戰略論壇線上會議，日華懇每年通過決議支持台灣參與世界衛生組織，以觀察員身分出席世界衛生大會。他呼籲台灣日本研究院能以廣闊的國際視野納入共有價值觀的國家，進行日本和台灣的研究。

佐藤正久表示，在自民黨外交部部會裡，為了強化台灣和日本之間的關係，不僅進行包含外交、安全保障以及經濟、文化等多元領域的交流，他作為外交部會長，預計近期將透過「台灣政策計畫團隊」的成立，提出對台政策建言，將向政府明確表達對台政策建言，區分政府、自民黨間各自應辦的事務，強化和台灣的關係。

郭國文說，他正在擬草案，希望能在月底自民黨總裁選舉完後，透過國會管道促成日本友台議員比照美國提出日本版的「台灣旅行法」，因為台日雖然關係友好，但還沒有那麼正式，如果能以正式訪問團的形式，相信兩國之間不同部門交流會更加順暢。