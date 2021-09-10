【專家之眼】媚俗還是遮掩 移除銅像就能轉型正義？

近日，促轉會公布中正紀念堂轉型的方案，提議轉型成反省威權的歷史公園，移除大廳銅像，並改造、移除園內威權象徵。一時之間，貌似被遺忘的意識型態之爭，又有死灰復燃之勢。在大家為防疫憂心忡忡之際，提出這個與民生毫不相干且爭議極大的議題，很難不讓人懷疑有為施政不力轉移焦點之嫌。

中正紀念堂的主管機關是文化部，為何竟是由促轉會主導轉型？頗令人費解。猶記得2017年，文化部針對中正堂轉型實施社會討論計畫，標榜「審議民主」，卻只舉辦三場工作坊，每場只錄取十人參加，被質疑黑箱作業；又拖了兩年，才在2019年初提出兩個草案簽報行政院，卻不公布內容。既然要轉型「正義」，為何過程一點都不光明正大，反而像偷偷摸摸地在做壞事？

不只看起來偷偷摸摸，還又再拖拖拉拉了兩年。更妙的是，文化部經由「社會討論」的神秘結果，莫名其妙地無疾而終，對促轉會的指示，也乖乖地言聽計從，一點意見也沒有。這就是我們的文化施政，草率得如同兒戲。

假如從促轉條例的精神來看，執政黨並未認真執法。該條例的目標之一實為去蔣化，主要見於第二條「清除威權象徵」，以及第五條「出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵， 應予移除、改名，或以其他方式處置之」。假使「中正」符合威權的定義，則所有以其為名的公共設施都必須消滅，結果必然勞民傷財、怨聲四起。因此，有立委說，促轉條例只是針對中正堂與兩蔣陵寢。堂堂國會議員把選擇性執法說得這麼坦蕩蕩，將政治凌駕於法律之上，真令人嘆為觀止。

若從文化的觀點來看，則中正堂的改造，將破壞景觀，甚至觸犯文資法。它的外觀實為傳統的陵寢，建物本身，係為銅像量身打造而成。撇開意識型態不說，無論更名、改制或移除銅像，都會破壞原本設計的整體性，有違美學原則。扁政府時期，為了爭主導權，以迅雷不及掩耳的速度，將園區指定為國定古蹟，範圍包括紀念堂主體、大中至正牌樓、公園廣場、迴廊。若是為了轉型而貿然改造，恐有破壞古蹟之嫌。

轉型正義的目的是「促進社會和解」，可是促轉條例不僅有違憲之虞，其施行過程，更屢屢引起社會動盪。何況蔣介石的功過是非尚未蓋棺論定，為什麼以前被紀念，現在又被視為威權？難道就不能平心靜氣地好好討論嗎？

事實上，年輕一代大部份對所謂威權時代早已無感，恐怕不用什麼轉型正義，就自動和解了。假如有人擔心未來的主人翁會忘記歷史，不了解威權統治造成的傷害，那倒不如好好保存中正紀念堂，把它當成「不義遺址」來記取教訓更有效果。試想，現在還有多少人會盲目崇拜「威權象徵」呢？