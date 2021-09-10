籲黨員不缺席主席選舉 朱立倫：改變黨與國家才有希望

國民黨主席選舉倒數15天投票，朱立倫上午在臉書公布最新競選CF，表示黨今天已經不是誰來領導的問題，而是能否徹底變革的問題，呼籲黨員，改變國民黨與中華民國的未來，「我們都不能缺席」，改變才有希望。

朱立倫表示，他憂心的不是個人前途，而是畢生奉獻的黨與國都已危在旦夕；關心的不是權力更替，而是台灣的和平與繁榮現狀能否存續，請黨員9月25號一定要站出來，一起把國民黨扛起來，把中華民國贏回來。

朱立倫說，這段時間，除走訪基層做公益、回到校園與學子互動，深入參與和傾聽台灣社會的呼吸，他深刻反思：國民黨為何與社會嚴重脫節、失去與年輕世代的連結？

朱立倫表示，37歲從政以來，我承接過許多不同的挑戰與重擔，受國民黨栽培參政20多年，這段時間，我回到民間反省沈澱，沒有任何職務，不再被人拿來比較、取外號，真正做回「朱立倫」。