今年國慶大會觀禮民眾限額300人 即日起開放報名

2012年間，時任南投縣長的李朝卿涉入莫拉克風災重建索賄弊案遭羈押，2013年3月26日遭依貪汙罪起訴，4月1日被依公務員懲戒法主動將李朝卿移送監察院調查，監察院調查發現，李朝卿等人利用限制性招標、公開取得報價單等手法，集體涉貪、違法失職，收受廠商回扣高達三千多萬元，可說是「大小通吃」，2013年9月10日以11對1票通過彈劾案，這也是台灣民選首長第一個依公懲法移送監察院、遭停職的案例。

2021-09-10 10:37