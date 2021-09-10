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今年國慶大會觀禮民眾限額300人 即日起開放報名

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國慶籌備委員會日前發布今年國慶主視覺「金陽雙十」。圖／內政部提供
國慶籌備委員會日前發布今年國慶主視覺「金陽雙十」。圖／內政部提供

國慶籌備委員會今天表示，今年國慶大會將開放3百名民眾現場觀禮，即日起至9月16日開放線上報名，預計9月20日中午通知獲選民眾，歡迎民眾踴躍報名，不過這次活動將視疫情狀況滾動調整，主辦單位保有最終審核及調整權利。

慶籌會表示，國慶官網將自今天上午10時至9月16日24時止開放報名，歡迎年滿18歲且持有我國身分證的國民參加報名，系統將以電腦抽籤方式，抽出3百位幸運民眾，並預計9月20日12時起同時以電子郵件及手機簡訊通知獲選民眾。

慶籌會表示，為落實防疫措施，獲選的民眾須於9月22日17時前上網填寫「健康聲明書」並點選「確認參加」後始完成報名；未依限填寫者，將視為放棄。

慶籌會表示，國慶大會活動期間防疫不能中斷，這次慶典活動將採實名制，獲選民眾入場請務必攜帶「國民身分證」並佩戴「觀禮證」等相關文件供查驗，並全程佩戴口罩；若正在檢疫隔離及自主健康管理者，以及國慶當日有發燒（額溫≧37.5℃、耳溫≧38℃）及呼吸道相關症狀或味覺喪失，腹瀉等情況的民眾，請勿參加。

國慶 身分證 發燒

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