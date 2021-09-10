強颱璨樹攪局 趙少康戰鬥藍高雄集會宣布延期

媒體人趙少康所籌組的國民黨「戰鬥藍」成軍，原本預計明天（11日）晚上在高雄果貿社區演講，志工群已經貼好名條做足準備，不料璨樹颱風來襲發布海上颱風警報，主辦單位今早宣布延期。國民黨左營區黨部主委余華淵表示，考量颱風因素延期至10月9日（週六）同一時間地點，要向支持者說抱歉。

趙少康昨天舉辦戰鬥藍成軍記者會，黨內迴響熱烈。國民黨高市左營區黨部主委余華淵邀請趙少康南下，明天晚上在果貿社區籃球場進行首場公開演說，題目為「中國國民黨如何再起」。

璨樹颱風已發展成強颱，中央氣象局今天上午5點30分發布海上颱風警報，下午過後可能發布陸警。左營黨部主委余華淵說，此次活動回應十分熱烈，300個名額很早就額滿，配合防疫規定採取實名制，昨天志工群在座椅貼上名條，整理好環境。

余華淵說，雖然做足準備，颱風來襲卻是不可抗拒的因素，經左營、楠梓兩區黨部開會討論，另考量趙少康行程，眾人決議明天演講取消，延期至10月9日（六）舉辦，相同地點在晚上7點開講，今早逐一通知報名者。