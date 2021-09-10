影／學生染疫 雙北校園如臨大敵
國內疫情升溫，新北市昨天累計16校、7369人預防性停課，鄰近的台北市今天則有3區4校有班級停課，昨晚松山區一所國中因有學生PCR確認陽性，經北市教育局指示該班級立刻停課14天，其餘班級則是在今天進行預防性停課1天。
新北市一所國小預防性停課3天，經全校大消毒後今天恢復實體上課，若家長仍有疑慮可請防疫假改為在家線上上課；一早許多家長帶著小朋友到學校上學，有的家長在校門口仍不忘囑咐孩子要注意防疫多洗手，學校則在校門口擺上7部量溫器與酒精消毒器，老師與志工們幫忙招呼小孩依序進入班級。
雙北面對來勢洶洶的Delta病毒均不敢大意，尤其目前有許多案例都是年輕學子或小朋友，如何教導孩子養成正確衛教習慣更形重要。
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