影／學生染疫 雙北校園如臨大敵

國內疫情升溫，新北市昨天累計16校、7369人預防性停課，鄰近的台北市今天則有3區4校有班級停課，昨晚松山區一所國中因有學生PCR確認陽性，經北市教育局指示該班級立刻停課14天，其餘班級則是在今天進行預防性停課1天。

新北市一所國小預防性停課3天，經全校大消毒後今天恢復實體上課，若家長仍有疑慮可請防疫假改為在家線上上課；一早許多家長帶著小朋友到學校上學，有的家長在校門口仍不忘囑咐孩子要注意防疫多洗手，學校則在校門口擺上7部量溫器與酒精消毒器，老師與志工們幫忙招呼小孩依序進入班級。