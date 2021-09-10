林智堅推竹竹整併　孫大千：民進黨把國家當成自己家？

新竹市長林智堅任期明年連任任期屆滿，近日拋出新竹縣市合併升格構想，引發要藉由修改體制爭取連任質疑。桃園市前立委孫大千今在臉書批評，為讓林智堅能續留在新竹，不惜立刻推動新竹縣市合併，這不是吃好吃滿還要加外帶？

孫大千質疑，如此赤裸裸的量身訂作，因人設事，林智堅真的有臉參選大新竹市長？吃相這麼難看，民進黨現在是把國家當成自己家？

孫大千表示，歡迎林智堅到桃園市參選市長，「我在桃園市等著你」，不要留在新竹市成為台灣憲政史上笑話。

孫大千說，民進黨有志參選下屆新竹市長人選勝算都不高，藍營極有可能奪回新竹市長，但一旦推動新竹縣市合併，不但林智堅可再披戰袍，也可順勢將原本的新竹縣一口吞下，如此權謀算計，民進黨是以為台灣人民看不懂？

孫大千表示，原來，推動新竹縣市合併，一切都只是為了林智堅一個人的位子。