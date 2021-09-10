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顏寬恒千字文加入刪Q行列 陳柏惟反擊「被罷凌」網路聲量誰勝出？

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image source:組圖/翻攝自臉書

文／葛緯詩

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，受到疫情影響從8月延後到10月23日舉行投票，除了受到本土疫情升溫、不綁公投等外在因素影響，牽動投票結果之外，國民黨前立委顏寬恒突然宣布投入罷免活動，更增添不少變數。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，顏寬恒這篇給「柏惟兄」的臉書貼文，不只扭轉低迷許久的個人聲量表現，甚至一舉反超陳柏惟反擊的「霸凌說」，帶動網路一波罷免案的聲勢。


顏寬恒貼文緊扣「疫情」　聲量勝陳柏惟犀利風趣「罷凌說」

顏寬恒9月8日在臉書上宣布以義工身分加入罷免活動，以親切的口吻稱「柏惟兄」，隨即點出認為陳柏惟沒做好的地方，包括反對國家擴大採購國際疫苗、反對調查3+11真相、反對公開國產疫苗審查過程。

對此，陳柏惟火速在臉書以「自由不該建立在霸凌別人之上」為題反擊，用如同情侶般分手的口吻，稱私底下數次向顏寬恒釋出善意，但都遭潑冷水，指控「霸凌我，卻是你的回報」，澄清自己協商通過一千多案，不該放大沒有建設的政治提案，最後用一如既往的犀利言詞稱「我做滿完整的四年會顯得過去的立委表現非常糟糕」才會遭罷免。

雙方這一波交鋒，彼此的臉書貼文在短短不到1天內，都吸引超過2萬人按讚，近千人分享轉傳。但透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，陳柏惟風趣的發言這次意外失靈，顏寬恒全文緊扣當前民眾最關心的疫情議題，引起網友更高的共鳴，當日聲量共計9,627筆，遠勝陳柏惟的5,921筆。從網友的反應來看，陳柏惟過去靠著貼近社群喜愛的犀利風趣發言，屢屢獲得高聲量，幾乎無往不利，但在疫情之下，網友越來越關心誰能真正解決民生問題，顯示民生、疫情是目前攻防的主戰場。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/08/10~2021/09/08)


罷免陳柏惟門檻　至少要7萬2,781人投下同意票

根據中選會的公開資料，2020年台中第2選區最終開票結果，陳柏惟以11萬2,839票（51.15%），以約5千票的差距，擊敗對手顏寬恒的10萬7,766票（48.85%）。

依照《選罷法》規定，罷免通過需有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，以2020年原選區選舉人數29萬1,122人計算，罷免陳柏惟的門檻至少要7萬2,781人。

image source:翻攝自臉書


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