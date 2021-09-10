立院再推修憲工程 游錫堃：要有成就必須等瓜熟蒂落
民進黨政府力推修憲，目標與明年九合一選舉投票日合併公民複決，立法院5月18日已成立修憲委員會。立法院長游錫堃接受聯合報專訪表示，修憲條件要瓜熟蒂落，目前除18歲公民權立法院通過機會大，其他案子仍待凝聚共識。
游錫堃說，目前朝野全部修憲案提案有61案，已送到院會有56案，有關公民權下修至18歲有18案最多，廢除考監相關有7案，有關基本國策主張有12案，其他還有與人權、政府體制相關修憲案，包羅萬象。
游錫堃表示，修憲門檻高，要完成的條件一定要瓜熟蒂落，目前朝野唯一有共識的是將公民權年齡由現行20歲下修至18歲，立法院通過機會大，其他案子好像還沒共識，要修憲委員會再討論；基於國會行政，修憲結果尊重合議制決定。
游錫堃也坦言，修憲公投複決須過半公民數支持，需900多萬張同意票，比蔡英文總統當選票數還多100萬票；但民調顯示，目前年紀大民眾多不贊成公民權年齡下修至18歲一案，即便立法院通過，公民複決也不一定過。
游錫堃分析，若修憲案公民複決要與明年地方選舉合併舉辦，明年3月前立法院一定要三讀通過修憲案，之後經公告半年，再由中選會籌備在3個月內完成公民複決投票，如果趕不上只能再往後拖。
游錫堃不諱言，修憲委員會依規定之後要舉辦公聽會與審查會，但因立法院新會期將有4個預算、1個決算與1個中選會委員補提名人事同意案，再加上新冠肺炎疫情干擾，時間非常緊迫，修憲委員會要想辦法讓各黨有結論出來。
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