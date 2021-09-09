影／顏寬恒投入刪Q當志工 陳柏惟：遺憾！放下顏家正式宣戰

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案10月23日登場，前立委顏寬恒昨天在臉書宣布以義工身分，參與罷免團體的活動，被視為向陳柏惟宣戰。對此，陳柏惟今天受訪時說，「遺憾」、他現在開始要正面迎擊這些對台灣民主政治沒有幫助的謊言和故事，從今天開始要放下顏家，和選區民眾一起向前走。

陳柏惟說，選後因為尊重顏寬恒長年經營，一直希望跟顏保持聯絡、向顏請益，後來顏還是決定參與罷免理由不正當這個團體的行動，讓自己從地方頭人成為罷免團體的義工。

陳柏惟說明，他在選後非常勤奮也很努力經營，即便疫情爆發，當立委的難度，不論是在國防外交、防疫、公共衛生等，都比以前更專業、艱深與嚴竣，對方卻利用對立委工作認知的落差來做攻擊與罷免，政治立場可以不同，但有沒有上班？有沒有做事，不能用說謊扭曲方式來欺騙選民。

陳柏惟指出，「他做他的罷免義工，我們做我們專業的防疫立委」，在不同議題上做最佳、最專業的研究與問政表現，我們現在開始要正面迎擊這些對台灣民主政治沒有幫助的謊言和故事，他從今天開始要放下顏家，和選區民眾一起向前走。

對於如何做好防疫立委？陳柏惟說，從疫情爆發的第一天，大家可以在臉書、電視政論看到，他不斷強調口罩等防疫物資的重要，以及不同疫苗的功能和比較等，他也幫各行各業喉舌，協助提出疏困、解決困難，不管在記者會數量上、立法院質詢或地方活動，政治立場可以不同，但有做的事不能說沒有，如果這樣就是造謠、抹黑。

陳柏惟說，他們讓疫苗從關係好的美日、歐洲國家進來，面對中國打壓疫苗則要求對方不要恐嚇台灣、截斷生路等，他對爭取疫苗一事直批「說謊」。他問政表現、對鄉親的表現，選民自有公評。