國台辦稱謀獨挑釁 慶籌會：邊緣化中華民國格外諷刺

國慶籌備委員會昨天發布110年度國慶大會主視覺，出現「 TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日2021）等字樣。大陸國台辦今表示，民進黨當局近來頻頻上演夾帶「一中一台」私貨的政治鬧劇，在謀「獨」挑釁的道路上越走越遠。慶籌會則反擊，國台辦只看到台灣，卻沒看到國旗跟中華民國，正是邊緣化中華民國的表現。

慶籌會指出，台灣年輕人充滿民主、自由的無限想像與活力，為給他們發揮創意的舞台，從2016年開始，每年國慶的相關設計，都由台灣年輕設計師創作，設計內涵都有國旗，都有中華民國，更融入象徵該年度的台灣的元素和精神，而且與世界的脈動相呼應。

慶籌會表示，在國際上邊緣中華民國、邊緣化台灣的，正是北京當局。這次國台辦只看到台灣，卻沒看到國旗跟中華民國，正是邊緣化中華民國的表現，令人覺得格外諷刺。