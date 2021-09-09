民眾黨2022提名辦法出爐 這6縣市最可能派首長候選人

民眾黨今召開中央委員會臨時會，通過「2022年地方公職人員選舉提名辦法」，訂出比選罷法更嚴格的候選人資格，若各區有意參選者超過議定提名人數，將先協調、再初選，艱困選區則徵召參選。知情人士表示，預計年底前完成第一波提名，除了台北市副市長黃珊珊預計以無黨籍參選台北市長，以新竹市、基隆市、桃園市、高雄市、南投縣最可能提名首長候選人。

民眾黨指出，除公職人員選舉罷免法第26條、第27條或組織犯罪防制條例第13條規定之候選人消極資格外，若觸犯檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、總統副總統選舉罷免法或公職人員選舉罷免法有關公然聚眾暴動、施強暴脅迫等罪、農會法或漁會法之賄選罪、性侵害、與兒童或少年有對價之性交或猥褻行為之罪、殺人、重傷害、搶奪、強盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇或擄人勒贖等罪，經法院判決有罪確定者，不具被提名資格，若提名後才發覺者，可撤銷提名，但已執行完畢或受緩刑宣告者，不在此限。

民眾黨表示，各區有意參選黨員如超過議定提名人數，組織發展部應提報建請選舉決策委員會以協調方式，商議被提名人安排，若協調未果，則由選決會議決啟動初選程序，以民調或其他可行方式評比。

知情人士指出，首都台北市長之戰，台北市副市長黃珊珊幾乎確定參選，並預計掛無黨籍，藉此吸引更多中間、淺藍、淺綠選民支持；而其他縣市首長候選人，五名民眾黨不分區立委及現任市議員都是可能人選，若黨內未提出候選人，則將優先找無黨籍合作，再者，若其他黨籍有優秀候選人，也不排除合作。

知情人士表示，目前除了以立委高虹安、邱臣遠參選新竹市、基隆市較有可能，秘書長謝立功也考慮參選桃園市，因桃園是台灣來往國際的大門，謝立功的移民署長及警大國境警察學系主任經驗相當加分；另台北市副市長蔡炳坤家族在南投具有一定名望，也可能出戰南投縣長，為民眾黨在中部擴張版圖；被視為柯文哲分身的蔡壁如，目前仍有高雄市黨籍，則可能成為高雄市長奇兵，象徵民眾黨在南台灣插旗。