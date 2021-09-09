快訊

獨／今兩例境外移入為染疫埃及爸親屬 足跡達半個台灣

兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

主席選舉沒防疫計畫成破口？ 議員批侯友宜護航國民黨

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員戴瑋姍批評，新北市長侯友宜對選舉防疫情形「一問三不知」。圖／取自戴瑋姍臉書
新北市議員戴瑋姍批評，新北市長侯友宜對選舉防疫情形「一問三不知」。圖／取自戴瑋姍臉書

國民黨主席及代表選舉將在25日進行，不過新北卻在近日爆發疫情，市議員戴瑋姍批評，侯友宜對選舉防疫情形「一問三不知」，急著幫黨內同志找藉口，她很憂心選舉恐帶來疫情，並波及市民；國民黨發言人、市議員陳偉杰則強調，國民黨早就規劃相關防疫計畫並執行，一定會配合政府全力防疫。

戴瑋姍在臉書發文先前的質詢影片，批評侯友宜對國民黨黨職選舉的防疫情況「心態鬆懈、一問三不知」，只能頻頻跳針「依中央規定辦理」，新北市府應該去了解為何還沒收防疫計畫書，不要急著幫黨內同志找藉口。

戴瑋姍指出，即將到來國民黨大型投票活動，是疫情以來第一場全國性選舉活動，且單一縣市人數一定破百，而現在新北又有Delta變異株入侵，市府應該以更高標準來檢驗相關防疫作為，尤其工作人員應該都必須有相關篩檢證明，國民黨若是無法做到，就不要禍害新北市民，侯友宜應該視情況「該停辦就停辦」。

新北衛生局回應，近日已經收到國民黨的防疫計畫，並持續檢視當中，若有需要改進的地方，也會要求國民黨做好。

陳偉杰強調，國民黨辦理投票活動一定配合中央及地方的防疫規範進行，人員也會分流，這些都是幾個月前早就已經規劃好的，很感謝各界關心黨內選舉，但還是希望此時應該將重點擺在協助政府整體的防疫工作，而不是質疑東質疑西。

新北市議員戴瑋姍。圖／取自戴瑋姍臉書
新北市議員戴瑋姍。圖／取自戴瑋姍臉書

國民黨 侯友宜

延伸閱讀

好消息！ 新北3天篩破1萬2千人全員陰性

新北幼兒園群聚案 藍綠為侯友宜隔空對轟

避免疫情持續延燒 新北總計16校7369名學生預防性停課

Delta變異株擴散中 侯友宜喊話「不要被擊垮！」

相關新聞

疫情升溫發振興券？柯文哲：不內用要促進消費不是奇怪

行政院確定10月8日起可領取振興五倍券，領取後就是雙十連假，遭質疑是否等同鼓勵民眾連假出遊消費，面對台灣已有Delta病...

美加行受矚目 韓國瑜：最慢10月初返台

高雄市前市長韓國瑜、李佳芬夫婦上月底陪3個孩子赴加拿大讀書，也安排9月18日出席在美國芝加哥橡溪市舉行的「全美台灣同鄉聯...

國台辦稱謀獨挑釁 慶籌會：邊緣化中華民國格外諷刺

國慶籌備委員會昨天發布110年度國慶大會主視覺，出現「 TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日2...

【今日精摘】強颱燦樹預估今晚發海警／政院公布五倍券細節

•周末假日確定泡湯。中央氣象局說，強颱璨樹預計今天深夜到明天清晨發布海上颱風警報，明天下半天發布陸上颱風警報。按照最新路徑顯示，可能從花蓮、宜蘭附近登陸然後北上，周末離台灣最近，全台有雨，局部地區慎防豪雨。

民眾黨2022提名辦法出爐 這6縣市最可能派首長候選人

民眾黨今召開中央委員會臨時會，通過「2022年地方公職人員選舉提名辦法」，訂出比選罷法更嚴格的候選人資格，若各區有意參選...

立院將開議藍營喊杯葛蘇揆報告 柯建銘：EQ、IQ要進步

立法院明將朝野協商決定開議日期，民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示，預計17日開議，若明天協商不成，就召開談話會處理開議時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。