主席選舉沒防疫計畫成破口？ 議員批侯友宜護航國民黨

國民黨主席及代表選舉將在25日進行，不過新北卻在近日爆發疫情，市議員戴瑋姍批評，侯友宜對選舉防疫情形「一問三不知」，急著幫黨內同志找藉口，她很憂心選舉恐帶來疫情，並波及市民；國民黨發言人、市議員陳偉杰則強調，國民黨早就規劃相關防疫計畫並執行，一定會配合政府全力防疫。

戴瑋姍在臉書發文先前的質詢影片，批評侯友宜對國民黨黨職選舉的防疫情況「心態鬆懈、一問三不知」，只能頻頻跳針「依中央規定辦理」，新北市府應該去了解為何還沒收防疫計畫書，不要急著幫黨內同志找藉口。

戴瑋姍指出，即將到來國民黨大型投票活動，是疫情以來第一場全國性選舉活動，且單一縣市人數一定破百，而現在新北又有Delta變異株入侵，市府應該以更高標準來檢驗相關防疫作為，尤其工作人員應該都必須有相關篩檢證明，國民黨若是無法做到，就不要禍害新北市民，侯友宜應該視情況「該停辦就停辦」。

新北衛生局回應，近日已經收到國民黨的防疫計畫，並持續檢視當中，若有需要改進的地方，也會要求國民黨做好。