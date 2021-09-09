快訊

獨／今兩例境外移入為染疫埃及爸親屬 足跡達半個台灣

兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

立院將開議藍營喊杯葛蘇揆報告 柯建銘：EQ、IQ要進步

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片

立法院明將朝野協商決定開議日期，民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示，預計17日開議，若明天協商不成，就召開談話會處理開議時間；對於國民黨揚言杯葛行政院長蘇貞昌上台報告，柯建銘則呼籲，國民黨要理性面對，政黨會有攻防，但該走的程序一定要走，「立法委員史上最長的暑假結束了，希望面對的是一群身心健康的在野黨 ，EQ、IQ也要有進步」。

柯建銘指出，依法規定九月底以前行政院長必須備詢，總預算、五倍券預算等也要備詢後才能付委審查，「國民黨要怎麼干擾是一回事，但程序一定要照做，不能毫無節制的杯葛，立法院總不能『內臟重現』」，且立法院攻防如果太離譜，國民黨自己會受傷，一再對抗對國民黨不見得有利。他也坦言，明天朝野協商一定會有很多附帶條件

對於中廣董事長趙少康號召組成戰鬥藍，是否會對民進黨造成衝擊，柯建銘則說，「對民進黨不會影響，要分幾掛都是你家的事」，柯建銘也認為，戰鬥藍會讓國民黨整合更麻煩、介面越來越複雜，更代表分裂的開始。

柯建銘說，趙少康組成戰鬥藍，意味者媒體人挾著電視台、電台等資源，脅迫黨中央，「對我們來講都沒差，就去面對，要看他們論述出什麼道理，國民反而要思考自己是否會新黨化」。

柯建銘 立法院

延伸閱讀

「戰鬥藍」成軍 趙少康：非次團 誰當主席都會與黨中央合作

影／趙少康「戰鬥藍」成軍 公布行動宣言

打高端抗體值出爐 趙少康：對Alpha沒保護力 更別說Delta

與林智堅談新竹縣市合併 柯建銘：修法一步步來

相關新聞

疫情升溫發振興券？柯文哲：不內用要促進消費不是奇怪

行政院確定10月8日起可領取振興五倍券，領取後就是雙十連假，遭質疑是否等同鼓勵民眾連假出遊消費，面對台灣已有Delta病...

美加行受矚目 韓國瑜：最慢10月初返台

高雄市前市長韓國瑜、李佳芬夫婦上月底陪3個孩子赴加拿大讀書，也安排9月18日出席在美國芝加哥橡溪市舉行的「全美台灣同鄉聯...

國台辦稱謀獨挑釁 慶籌會：邊緣化中華民國格外諷刺

國慶籌備委員會昨天發布110年度國慶大會主視覺，出現「 TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日2...

【今日精摘】強颱燦樹預估今晚發海警／政院公布五倍券細節

•周末假日確定泡湯。中央氣象局說，強颱璨樹預計今天深夜到明天清晨發布海上颱風警報，明天下半天發布陸上颱風警報。按照最新路徑顯示，可能從花蓮、宜蘭附近登陸然後北上，周末離台灣最近，全台有雨，局部地區慎防豪雨。

民眾黨2022提名辦法出爐 這6縣市最可能派首長候選人

民眾黨今召開中央委員會臨時會，通過「2022年地方公職人員選舉提名辦法」，訂出比選罷法更嚴格的候選人資格，若各區有意參選...

立院將開議藍營喊杯葛蘇揆報告 柯建銘：EQ、IQ要進步

立法院明將朝野協商決定開議日期，民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示，預計17日開議，若明天協商不成，就召開談話會處理開議時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。