立院將開議藍營喊杯葛蘇揆報告 柯建銘：EQ、IQ要進步

立法院明將朝野協商決定開議日期，民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示，預計17日開議，若明天協商不成，就召開談話會處理開議時間；對於國民黨揚言杯葛行政院長蘇貞昌上台報告，柯建銘則呼籲，國民黨要理性面對，政黨會有攻防，但該走的程序一定要走，「立法委員史上最長的暑假結束了，希望面對的是一群身心健康的在野黨 ，EQ、IQ也要有進步」。

柯建銘指出，依法規定九月底以前行政院長必須備詢，總預算、五倍券預算等也要備詢後才能付委審查，「國民黨要怎麼干擾是一回事，但程序一定要照做，不能毫無節制的杯葛，立法院總不能『內臟重現』」，且立法院攻防如果太離譜，國民黨自己會受傷，一再對抗對國民黨不見得有利。他也坦言，明天朝野協商一定會有很多附帶條件

對於中廣董事長趙少康號召組成戰鬥藍，是否會對民進黨造成衝擊，柯建銘則說，「對民進黨不會影響，要分幾掛都是你家的事」，柯建銘也認為，戰鬥藍會讓國民黨整合更麻煩、介面越來越複雜，更代表分裂的開始。

柯建銘說，趙少康組成戰鬥藍，意味者媒體人挾著電視台、電台等資源，脅迫黨中央，「對我們來講都沒差，就去面對，要看他們論述出什麼道理，國民反而要思考自己是否會新黨化」。