陳明文反對為新竹升格修法 柯建銘：林智堅已致電溝通

新竹市長林智堅拋出大新竹合併升格議題，民進黨英系掌門人陳明文昨天反對為單一縣市修法，民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，林智堅已打電話跟陳明文溝通，尋求支持，據他所知雙方的談話都很客氣，他也會找時間與陳明文溝通，希望爭取黨內支持，且法案就在立法院，黨團一定要有共識。

至於陳明文提出全國行政區劃要一致，柯建銘坦言，這是非常大的題目，財劃法也要修，過去民進黨曾喊出三都十五縣，馬英九時代也講過；但無論是三都十五縣，或是地方制度法只有二級政府就好，那都是另外一個非常大的題目，國土規畫案沒有正式在立法院被提出來過。

柯建銘說，新竹縣市升格本來就是水到渠成，有其區域特性，從清朝、日據時期到國民黨來台執政都合在一起，為了新竹的發展本來就是要綜合性規畫，例如水源、交通和垃圾等都要共同處理，是為整個城市，而不是算選舉輸贏，從選舉結構來說不見得對民進黨有利，但是政治人物要面對歷史課題。

至於國民黨立委林為洲要求林智堅不能選大新竹市長，柯建銘直言，「這種說法很愚蠢」，林智堅不能選，代表怕林智堅，是未戰先敗，且第一個喊出升格的新竹縣長楊文科是不是也不能選？根本淪為「林為洲條款」，且國民黨把苗栗放進來，根本不符地方需求，只是想阻撓合併升格的議題而已。

楊文科本周六邀請竹竹苗3縣市首長、議長及立委至新竹縣政府會議室研商，名單也有邀請柯建銘。柯建銘指出，還在思考是否出席，但不希望該會議淪為「一言堂」，去的話就是要「撥亂反正」。

針對民眾黨立委高虹安指出，升格前的任期也要納入升格後的連任限制，柯建銘說，這種為自己量身定作的說法也很荒謬，不懂國家法制，過去合併升格再任首長的一大堆，包括胡志強、陳菊等，為自身利益來著想很荒謬。

柯建銘說，希望各個政治人物，放下個人利益，打開心胸看城市發展，以城市利益為出發點，民進黨同樣也面對升格後的挑戰，因為選舉結構就是藍大於綠，但還是願意出來講，「對我們不利講出來才有道理」。