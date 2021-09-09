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張鈞甯遭小粉紅出征 柯一正辯護引戰

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
藝人張鈞甯近日遭小粉紅舉報台獨，引發熱烈討論。（張鈞甯臉書）
藝人張鈞甯近日遭小粉紅舉報台獨，引發熱烈討論。（張鈞甯臉書）

要跪著才能掙錢嗎？藝人張鈞甯近日因11年前的碩論遭小粉紅起底而被迫表態並非台獨，對此，知名導演柯一正在臉書上聲援說，台灣藝人為了工作被迫發表聲明，至少緩和職涯傷害，可以諒解、不必苛責。但底下網友有人認為藝人早該清楚在中國賺錢風險，因此對發聲明的藝人雖可理解，但難掩失望，也不想再追捧她。

近來許多在中國發展的台灣藝人紛紛遭中國網民（小粉紅）出征台獨，像是東京奧運期間，藝人小S（徐熙娣）在IG發限動，說要請「國手」吃飯就遭到出征、失去代言：張鈞甯則是因為11年前的碩論標題中有「我國」2字遭出征，她的工作室近日發表聲明說：「兩岸中國人都是中華民族的組成部分，我不是台獨！」。

被迫表態可理解

發佈聲明不久後，柯一正8日在臉書發文說，看得出來中共會一波波整肅、清算中國和台灣藝人，藝人為了減少工作或公司投資的傷害被迫發表聲明，雖不會讓他們平步青雲，但至少緩和傷害。他在一年前就説過，這種事情可以諒解，不必苛責，他們也是受害者。

他也強調，在自由台灣每個人都可以自表立場。但不想看到台灣民眾因此互相傷害、清算鬥爭。柯一正甚至直言，不同意他立場的人，請直接退出或封鎖他，並hashtag說：「在這裡千萬不要人身攻擊」。他的發文獲得很多贊同意見，認為在台灣每個人都有各自立場，何苦因此互相傷害。

在中賺錢應有自覺

但也有網友希望藝人們回到自由不受箝制的環境，好創作產出多采多姿的作品。不過有網友不滿表態的藝人中心思想不正，再多的才華也不值得一談，還有網友說，相較一般人來說，藝人相較有較多資源也非社會弱勢，把藝人定為受害者，是忽略了他們的自主性，「他們有選擇賺錢的自由，我們也有唾棄他們的自由。」網友說。

這也讓柯一正忍不住在該留言下回覆說，他個人年輕的時候也不懂對抗強權，但他並不後悔自己存活下來，不過有網友不滿回說，是否也要諒解國民黨因親中而卑躬屈膝？畢竟大家都是不得已的？柯一正則回說，在自由台灣絕對可以提出這樣的想法，但民主是多數決，不同時間點和不同處境想法也會不同。

但有網友替藝人緩頰說，要譴責的是中共不是藝人，相信他們也是為了合約問題，不得不做出的無奈行為。有人則不滿指出，因血緣關係，說自己是中華民國的中國人，和利益當頭，到中華人民共和國說自己是中國人，有很大的差別。甚至建議這些藝人還不如乾脆一點，拋棄台灣國籍。

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