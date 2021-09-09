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疫情再起還推五倍券 蘇貞昌挨批活在「電火球」

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員葉元之。圖／取自葉元之臉書
新北市議員葉元之。圖／取自葉元之臉書

行政院長蘇貞昌今公布五倍券細節，新北市議員葉元之表示，現在疫情再起，蘇貞昌還在發振興券，根本與「地球人」活在不同世界，而是活在自己的「電火球」，還敢把由稅金堆成的「五倍券」當成政績，這種院長真的可以下台了。

葉元之指出，蘇貞昌真的是「不食人間煙火」，現在新北已經禁止餐廳內用，許多民眾都在擔心疫情，結果中央政府不呼籲民眾小心，反而還要民眾出門消費、振興經濟，完全不符合現在氛圍。

葉元之強調，現在疫情又再起，許多餐飲業者也憂心好不容易可以的內用又取消，因此希望真的要發，還是希望是現金，才好做相關應變，很多民眾也憂心有疫情，根本不敢出門消費。

葉元之批評，蘇貞昌現在就是「想幹嘛就幹嘛」，完全不在乎民眾觀感，根本是活在自己的「電火球」，而不是「地球人」，還敢拿「五倍券」當政績，實際上那都是納稅人繳的錢，這種「爛咖院長可以下台了」！

疫情 葉元之 蘇貞昌

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