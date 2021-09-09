謝長廷：沒有準備提告條子鴿 但謝維洲可以告

退休警察「條子鴿」在臉書影射我駐日代表謝長廷在行政院長任內耍特權；謝長廷今天表示，他沒有要告條子鴿，他要忙別的，但謝維洲可以告，「他應該學會在危機環境中保護自己」。

謝長廷在臉書表示，他沒有準備提告條子鴿，因為真相是非已經清楚，他要忙別的，但謝維洲可以告他。

至於條子鴿說「問心無愧」，也不道歉，謝長廷說，「心」的概念是很複雜的，有人天生或是成長的環境因素影響，心理狀態和一般人不一樣，例如有些殘忍或兇暴的殺人案件，被告被捕獲也微笑或淡定自若，他們也可能認為問心無愧。要這種人道歉很困難，從事實看是不知悔改，從宗教看是善根已斷。如這樣的人相處要有保護自己的危機感，很多事情不能以常理預測。

至於條子鴿說「絕對權力使人絕對腐化」，謝長廷說，這句話是名言，也是正確的，制衡權力濫用也是善的行為，但改變政治或建立制衡也需要真誠努力付出代價，才能感動周遭，累積更大能量，而不是取巧偷懶，以抹黑造謠的手段攻擊對手，何況條子鴿中傷的是一位沒有權力的普通年輕人，這比當權者更惡劣，那不是制衡，那是迫害，是邪惡的力量，不能合理化。