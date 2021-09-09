彰化爭取升格第7都 魏明谷：應聽取民意、全國一致

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格為「第7都」話題，列位6都以外第一大縣彰化縣也引來討論，相對於國民黨現在縣長王惠美不願蹭此熱度，民進黨有意角逐下屆縣長寶座的縣黨部主委邱建富呼籲縣府擬定改制計畫，向中央爭取升格，同黨對手前縣長魏明谷則主張全國一致，如要改制應先聽取民意，宜從下下屆開始實施。

彰化縣前縣長魏明谷認為，彰化如果升格可以獲得更多資源毋庸置疑，減少行政層級還可以提升行政效率及經費支出，卻牽涉政治生態的改變，像鄉鎮市長改官派則不符合草根民主，引來反對聲音。因此升不升格各有利弊得失。

魏明谷認為，行政區域劃分不宜1國多制，應有全國一致性，如果要改制則須要跟縣議會做好溝通，而且即將進入選舉年，建議從下下屆開始實施。

邱建富說，依據地方制度法第4條第一款規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。彰化縣現有人口總數125萬9千多人，即將建縣300年，縣內有國定及縣定古蹟、歷史建築等上百處豐富文化資產，不但具備升格直轄市條件，更是遷都的好所在，有助南北平衡，帶動中部的發展。

邱建富呼籲彰化縣政府擬訂改制計畫，經縣議會同意後，由內政部報請行政院核定，讓彰化縣升格「大彰化市」第7都。