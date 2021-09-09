疫情升溫發振興券？柯文哲：不內用要促進消費不是奇怪

行政院確定10月8日起可領取振興五倍券，領取後就是雙十連假，遭質疑是否等同鼓勵民眾連假出遊消費，面對台灣已有Delta病毒入侵，中央這個時候發放，是否是適當時機？台北市長柯文哲今天表示，振興券若是他來宣布，應該是要講「預計10月8號領取，但若有疫情變化，那就要往後延或調整。」若10月疫情升溫，餐廳不准內用，風景區不准群聚，請大家去促進消費，不是很奇怪。

對於中央發放振興券時機，柯文哲說，他以前講過，防疫、紓困、振興，轉型，最慘的時候要紓困，要振興也要防疫等級下降到一個程度，才有辦法振興。若餐廳不准內用，風景區不准群聚，請大家去促進消費，不是很奇怪。

柯說，今天9月9日要去預測10月8號台灣的疫情狀況，也沒有辦法預測，他沒有這麼厲害，但新常態，行政院宣布應該是講預計10月8號領振興券，如果前兩、三天疫情變化不如預期，還是要往後延或調整。

柯文哲說，台灣還是要建立新常態的文化與精神，不然現在說好，10月8號振興券發下去要開始用，但若疫情嚴重，要去哪裡用？怎麼用？

柯文哲說，台灣不是世界上最先進的國家，其他國家提出的概念制度，還是有可取的地方，所以有新常態概念，就是要有應變能力，透過保險有合理風險管理，但整個社會就是沒有建立文化，振興券若是他來宣布，應該是要預計10月8號，但若有疫情變化，那就要延遲就這樣。