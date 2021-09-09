影／力推合併升格 新竹綠營宣講行動下周開跑

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣市合併升格議題發酵，在地綠營今天下午集結頭前溪畔開記者會，宣布下周展開「1周1鄉鎮市區宣講」。記者張裕珍／攝影
新竹縣市合併升格議題發酵，在地綠營今天下午集結頭前溪畔開記者會，宣布下周展開「1周1鄉鎮市區宣講」。記者張裕珍／攝影

新竹縣市合併升格議題發酵，在地綠營今午舉行記者會表示，新竹縣市坐擁竹科已是共同生活圈，但分家許久，許多建設推展卡關，為了大新竹的未來，今天宣布下周展開「1周1鄉鎮市區宣講」，希望凝聚更多民意，推動合併升格，也強調「沒有政治算計、選舉考量」，希望打破舊有體制結構，讓新竹發展能向前邁進。

在地綠營特別選在有新竹「母親河」之稱的頭前溪畔，說明宣講行動正式開跑，包括民進黨新竹市黨部主委陳建名、新竹縣黨部主委彭瑞德以及多名議員、代表都前來參與，綠黨的市議員劉崇顯、縣議員余筱菁以及竹北市民代表陳冠宇也來響應支持。

彭瑞德說，新竹縣偏鄉地區多，透過合併升格帶進資源，才能拉近城鄉差距，也呼應2018年的「大新竹共好」主軸，他坦言，若真的合併升格，對民進黨而言選舉壓力更大，但推動是為下一代著想；縣黨部執行長高定邦也希望，合併升格能加速實現。

第一時間表態支持大新竹合併計畫的市議員李妍慧說，統籌分配稅款不均，已讓新竹人覺得不公，推動合併升格雖會讓選區變動，甚至被犧牲，但就新竹地區長遠發展而言，必須要全力推動，完全不是為了個人前途或選舉考量，希望城市治理更有效率。

綠黨的余筱菁也說，縣市分家徒增許多溝通成本，尤其綠黨在意的環境議題，頭前溪貫穿新竹縣市，包含違章工廠排廢、喝乾淨水等議題，迄今都難以解決，尤其新竹縣市是共同生活圈，連日來都聽到很多鄉親聲音，都期待能有合併升格的機會。

竹科工程師出身的劉崇顯提及，許多竹科人都在同個生活圈打拚，甚至遠從外地而來落地生根，但竹科交通壅塞難解，讓通勤變得相當痛苦，上班族都希望能有大眾運輸工具可以選擇，不要再塞在經國大橋上，期待升格後能有更通盤且全面的規畫檢討。

陳建名也帶領眾人在頭前溪畔高喊「合併升格，新竹先行」的口號，他說，最快下周就會展開宣講行動，包含新竹縣13個鄉鎮市，還有新竹市3個行政區，時間地點都在安排中，希望透過宣講行動凝聚更多地方共識，讓更多人了解地方對合併升格的期待。

新竹縣市合併升格議題發酵，在地綠營今天下午集結頭前溪畔開記者會，宣布下周展開「1周1鄉鎮市區宣講」。記者張裕珍／攝影
新竹縣市合併升格議題發酵，在地綠營今天下午集結頭前溪畔開記者會，宣布下周展開「1周1鄉鎮市區宣講」。記者張裕珍／攝影

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